La 3e dose du vaccin contre la COVID-19 inquiète des résidents dans les RPA

Radio-Canada a rencontré des résidents de la RPArésidence privée pour aînés Jazz Sainte-Foy, à Québec. Selon eux, la troisième dose est un mal nécessaire.

Les deux doses pour moi auraient été suffisantes en ce qui me concerne, mais pour l'ensemble, peut-être une 3e dose ce serait mieux , lance Jean-Louis Vocelle, 86 ans.

Il y en a qui hésitent. Moi, c'est parce que je suis obligée, mais j'aime pas les piqûres , renchérit Louisette Roy-Sylvestre.

Pour sa part, son amie Louisette Giguère-Mercier est d'accord pour recevoir une 3e dose : En plus, les vaccinateurs viennent ici. On ne se dérange pas. C'est quelque chose! On est pas mal gâtés!

Les équipes de vaccination fin prêtes

Le défi du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale est bien différent cet automne. La santé publique doit convaincre les aînés de l’utilité d’une troisième dose de vaccin.

À partir de mercredi, 17 équipes de vaccination mobile vont sillonner les 153 RPArésidence privée pour aînés de la région pour vacciner de nouveau les 16 000 résidents. La troisième dose du vaccin sera donnée en même temps que le vaccin contre l’influenza qui sera de retour au Québec cette année, selon les experts.

Bien que 99 % des résidents des RPArésidence privée pour aînés au Québec sont vaccinés, cette fois-ci, la vaccination tandem inquiète un peu plus. Les aînés vont recevoir deux piqûres.

Certaines personnes âgées nous disent : "Moi j'ai des effets secondaires. Je me sens grippé un peu après. Fait que si je fais les deux en même temps, est-ce que je vais être malade? Est-ce que je risque d'avoir des effets secondaires accentués?" Une citation de :Marc Fortin, directeur général, Regroupement québécois des résidences pour aînés

L'Institut national de Santé publique du Québec assure que les symptômes ne sont pas plus importants avec l'administration des deux vaccins en même temps.

Bien qu’il n’existe pas de données sur la baisse de l’efficacité du vaccin contre la COVID-19 en milieu de vie pour aînés, le Comité sur l’immunisation du Québec recommande de redonner une dose supplémentaire pour les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et des RPArésidence privée pour aînés .

On sait que les données qui viennent d'autres pays semblent rapporter une certaine baisse de la protection. Une citation de :Gaston DeSerres, médecin épidémiologiste, Institut national de Santé publique du Québec