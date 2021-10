Une tornade a frappé Sainte-Séraphine samedi

Rappelons que, pendant la fin de semaine, des orages violents et de forts vents ont causé des dommages à Sainte-Séraphine, dans le Centre-du-Québec, et à Dunham, en Estrie.

Avec les informations disponibles actuellement, nous sommes en mesure de confirmer qu'une tornade a touché Sainte-Séraphine au Centre-du-Québec samedi en fin d'après-midi. Des spécialistes font enquête aujourd'hui afin d'établir la force de cette 14e tornade de la saison au Québec , indique Environnement Canada.

Une enquête est toujours en cours pour déterminer quel phénomène météorologique a causé les dommages observés à Cowansville et à Dunham, en Estrie.

On a vu certains dommages à des arbres, à des bâtiments, des toitures surtout. On a vu certains morceaux de toits de tôle arrachés. [...] Les détails du phénomène vont venir plus tard avec l’enquête qui va se raffiner , indique Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

De nouveaux outils pour mieux détecter les tornades

Simon Legault souligne que le nombre de tornades observées au Québec cette saison peut paraître impressionnant, mais représente surtout une amélioration des outils utilisés par les météorologues.

On parle normalement d’environ 6-7 tornades par année, mais ça ne tient pas compte des nouveaux outils qu’on a pour détecter les tornades, les radars qui se sont raffinés, les nouvelles images satellites à plus haute résolution , explique le météorologue.

C’est normal qu’à travers le temps, on va voir de plus en plus de tornades comptabilisées, pas nécessairement parce qu’il y en a plus dans la nature, mais parce qu’on en trouve plus , conclut-il.