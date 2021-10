Amanda Simard relance le projet de loi sur les services en français

Il s’agit du même texte que le projet de loi présenté au printemps 2019 par l’ancienne députée d’Ottawa-Vanier Nathalie Des Rosiers, mais qui n'avait pas abouti.

Le texte proposé par Mme Simard relance notamment les propositions suivantes :

Le retour d’un commissaire indépendant, donc la création d’un commissaire de la Francophonie

L’offre active, soit l’idée que les entités gouvernementales offrent, de manière active, leurs services dans les deux langues

Les tribunaux judiciaires et administratifs doivent pouvoir fonctionner en français

L’Assemblée législative doit effectuer ses travaux dans les deux langues

J’avais un an lorsque la LSFLoi sur les services en français actuelle est entrée en vigueur en 1990, a déclaré Amanda Simard.

Avec la rapidité de la technologie et la façon dont on communique avec les gens, il faut moderniser cette loi , a-t-elle plaidé dans une entrevue à Radio-Canada lundi.

Enfin, l'élue de Glengarry-Prescott-Russell propose d'abolir le concept de régions désignées présent dans la loi actuelle, selon laquelle 26 régions proposent des services en français. Environ 80 % des Francophones de l’Ontario vivent dans ces zones désignées , selon l'Ontario.

Si la loi est adoptée, toutes les entités gouvernementales de la province devront être accessibles dans les deux langues.

La première mouture du projet de loi porté par Mme Des Rosiers est morte au feuilleton lorsque le premier ministre Doug Ford a prorogé le Parlement.

Toujours pas de projet de loi de la part du gouvernement, malgré sa promesse

La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, a promis de moderniser la LSF avant la fin du mandat du gouvernement progressiste-conservateur.

La ministre des Transports et des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mais, alors que les prochaines élections provinciales se rapprochent, Mme Simard pense que la ministre Mulroney temporise intentionnellement pour que ça soit frais et en parler durant la campagne électorale, et de faire semblant qu'ils sont le parti des Franco-Ontariens quand on sait que ça, c’est faux .

Contacté, le bureau de la ministre Mulroney n'a pas répondu aux questions de Radio-Canada à l'heure de publier ces lignes.