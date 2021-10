COVID-19 : 12 morts dans un centre de soins à Burnaby

Depuis que l'éclosion s'est déclarée le 28 septembre au Centre Willingdon Care, plus de 100 personnes ont contracté la maladie, selon un courriel envoyé à CBCCanadian Broadcasting Corporation par la régie de la santé du Fraser.

Quatre-vingts cas sont parmi les résidents et 21 parmi les employés.

Le centre a une capacité de 95 lits ce qui signifie que l’éclosion a atteint la majorité des résidents, si le centre fonctionne au maximum de sa capacité.

Nos condoléances vont à ceux qui ont perdu des êtres chers au Willingdon Care Centre et tout au long de la pandémie. Une citation de :Courriel de la régie de santé du Fraser

D'après la régie de la santé du Fraser, les déplacements des résidents à l'intérieur de l'établissement ont été restreints et les visites sociales ne sont plus autorisées afin de contenir l'épidémie.

Les symptômes du personnel et des résidents sont surveillés deux fois par jour et les mesures de nettoyage et de contrôle des infections ont été renforcées , explique la régie.

Doses de rappel en cours

La Colombie-Britannique a commencé la semaine dernière à donner une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 aux résidents des centres de soins de longue durée, mais le virus circulait déjà depuis plusieurs jours au centre Willingdon.

Mike Klassen, vice-président de l'Association des fournisseurs de soins de la Colombie-Britannique croit que l'administration d'une troisième dose a trop tardé dans la province.

Selon lui, la Colombie-Britannique aurait dû commencer à la proposer aux mois d'août ou septembre, comme cela a été le cas en Ontario et en Alberta.

Le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie à l'Hôpital Mount Sinaï à Toronto, explique qu’une tempête parfaite a mené à cette progression si fulgurante du virus dans le foyer pour aînés de Burnaby, à cause d’un déclin dans les défenses immunitaires de personnes âgées très vulnérables, six mois après avoir reçu leur seconde dose.

La province a annoncé vendredi 667 nouveaux cas de COVID-19 et 13 décès, le plus grand nombre de décès en une journée depuis le 3 février.

Il y a actuellement 19 éclosions actives dans des résidences de services, y compris le Centre Willingdon Care.

D’après les informations de CBC et Timothé Matte-Bergeron