Cédrick Brunet accède au circuit de la Coupe du monde en patinage de vitesse longue piste

Le patineur gatinois Cédrick Brunet a gagné bien plus qu’une médaille de bronze dans les derniers jours aux championnats nationaux de patinage de vitesse longue piste à Calgary. Sa troisième place lors de l’épreuve du 500 m, derrière Gilmore Junio et Laurent Dubreuil, lui permet maintenant d’accéder au circuit de la Coupe du monde.

Brunet a reçu la confirmation de Patinage de vitesse Canada ( PVCPatinage de vitesse Canada ), lundi matin, qu’il s’envolera vers la Pologne dans quelques semaines, à seulement 20 ans.

J’ai reçu un courriel confirmant que je peux faire les quatre premières Coupes du monde. C’est une très bonne nouvelle , s’exclame Brunet.

L’athlète qui s’entraîne à Québec n’était pas certain d’obtenir la permission parce qu’il avait manqué le standard de 34,90 secondes imposé par PVCPatinage de vitesse Canada .

PVCPatinage de vitesse Canada a quand même pris la décision de m’envoyer dans la rencontre qui suivait la compétition. La bonne nouvelle, c’est que je vais être sur le circuit de la Coupe du monde , poursuit Brunet, encore surpris de ce qui lui arrive.

Gilmore Junior, à gauche, avec Laurent Dubreuil, au centre et Cédrick Brunet à droite, après l'épreuve du 500m aux championnats nationaux. Photo : Gracieuseté de Patinage de vitesse Canada

Je suis toujours sans mots. Je ne sais pas comment décrire ce feeling. Je trippais ben raide, surtout de le vivre avec mes parents, c’était une coche au-dessus. J’étais très heureux qu’ils soient là et qu’on vive ça ensemble. Une citation de :Cédrick Brunet, patineur de vitesse

La nouvelle est d’autant plus surprenante que le jeune homme avait des objectifs assez réalistes en arrivant à Calgary. Il voulait simplement obtenir sa place sur l’équipe nationale avec les athlètes de la relève.

C’était vraiment pas l’objectif principal [de remporter une médaille]. En arrivant là, je voulais juste me qualifier pour l’équipe NextGen. Je devais faire un top 9 pour y accéder et j’ai fait un top 3. Je ne me suis pas mis de pression, j’ai juste fait la course que je voulais faire. Le résultat est là et je suis très fier de moi , ajoute Brunet.

Un calendrier chamboulé

L’horaire de l’athlète est évidemment chamboulé pour les prochaines semaines. Il va d’abord prendre quelques jours de repos à Québec avant de reprendre l’entraînement et la préparation pour la Coupe du monde.

Dans les prochaines semaines, l'entraînement va être différent parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais, on va se préparer sensiblement pareil pour arriver prêt , soutient Brunet.

Le patineur de vitesse de Gatineau Cédrick Brunet, lors d'une compétition. Photo : Gracieuseté de Bill Christ

Maintenant qu’il va côtoyer l’élite mondiale sur une base régulière, Cédrick Brunet peut commencer à rêver à une participation olympique dès l’hiver prochain, à Pékin. Pourtant, le jeune patineur assure encore une fois qu’il n’y pense pas en priorité.