Québec débloque 280 millions $ pour lutter contre l’itinérance

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, a présenté lundi le nouveau plan du gouvernement Legault pour contrer l’itinérance, une enveloppe de 280 millions de dollars, dont la majeure partie sera consacrée à l’hébergement des personnes qui vivent dans la rue.

Cette somme qui sera répartie sur cinq ans alimentera un nouveau plan d’action pour aider les itinérants ou les personnes susceptibles de se retrouver à la rue à bénéficier d’un toit et de ressources d'accompagnement toute l’année.

Le but du plan est de travailler entre les organismes, avoir du transport pour qu'un itinérant qui arrive dans une ressource bondée puisse être déplacé vers une autre ressource , a expliqué le ministre Carmant.

À l'année longue, il y aura une place pour être hébergé. Si l'itinérant est prêt à aller plus loin, vers du logement autonome, il va avoir des ressources pour l'accompagner. Une citation de :Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Agir en amont

Le plan d’action de Québec intitulé S’allier devant l’itinérance a été élaboré à la suite de deux années de consultations. La stratégie, qui comporte une trentaine de mesures, mise davantage sur la prévention que les plans précédents, notamment auprès de personnes sortant d'un centre jeunesse, de prison ou d'un centre de désintoxication.

En agissant plus en amont du problème, le ministre Carmant souhaite instaurer une nouvelle culture dans la prise en charge de l'itinérance qui s’est aggravée au Québec depuis le début de la pandémie de COVID-19, mais également de la flambée du prix des loyers et de la rareté des logements abordables.

Cette nouvelle approche du gouvernement Legault face à l’itinérance a reçu des éloges de l’Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ), qui estime que ce plan offre une vision claire et efficace .

C'est une approche orientée vers la prévention, l'accompagnement et l'inclusion. Le gouvernement a mis ses priorités à la bonne place et propose une vision claire et équilibrée pour lutter contre l'itinérance , explique la Dre Claire Gamache, présidente de l'AMPQ, dans un communiqué.

Dès la sortie des centres jeunesse

Plus de la moitié des jeunes de moins de 30 ans qui vivent dans la rue proviennent de centres jeunesse. Photo : Ivanoh Demers

Les mesures destinées à l’accompagnement des jeunes qui sortent des centres jeunesse, notamment des unités de supplément au loyer et de l’aide pour retourner aux études, sont particulièrement appréciées des psychiatres.

Les données démontrent que c'est plus de la moitié des jeunes de moins de 30 ans en situation d'itinérance dans les rues de Montréal qui proviendrait de ces centres , rappelle l’Association des psychiatres.

Quant aux mesures de soutien destinées aux personnes vulnérables qui sortent de prison ou des hôpitaux, elles étaient réclamées depuis 10 ans, ajoute l’AMPQ.

Nous sommes très encouragés par l'importance accordée au logement subventionné avec un soutien communautaire. C'est une approche qui a fait ses preuves avec plus de 2000 personnes logées qui ne sont plus dans la rue ou les refuges grâce aux équipes comme celles du PRISM [Projet de réaffiliation en itinérance et en santé mentale] , estime pour sa part le Dr Olivier Farmer, médecin psychiatre reconnu pour ses initiatives en itinérance.

Valérie Plante et Denis Coderre unanimes

La mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante, s'est elle aussi dite satisfaite du plan présenté par le ministre Carmant. Elle a souligné sur Twitter qu'il s'agit de mesures concrètes, à long terme, pour lutter contre l’itinérance sur tous les fronts .

Pour ne laisser personne derrière, nous doublerons le budget lié à l’itinérance, le faisant passer à 6 M$ par année , a renchéri Valérie Plante.

Le plan de Québec a aussi été bien accueilli dans le camp du candidat Denis Coderre, où on a salué un engagement fort du gouvernement Legault.