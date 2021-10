On peut maintenant payer avec son visage dans des cafétérias d’école en Écosse

Plus besoin de traîner des pièces de monnaie ou une carte de paiement pour manger dans certaines cafétérias d’écoles écossaises. Il suffit de regarder dans l’objectif d’une caméra pour que le système informatique reconnaisse le visage de l’élève et débite son compte du montant des articles déposés sur son cabaret.

Implanté dans neuf établissements scolaires du comté de North Ayrshire, à l’ouest de Glasgow, le système vise à accélérer le service pour faire passer le temps de paiement en dessous de cinq secondes, en moyenne.

En plus d’être plus rapide, le système serait plus hygiénique que l'usage de l’argent comptant ou les terminaux de paiement.

Avec la reconnaissance faciale, les élèves n’ont qu’à choisir leur repas, regarder la caméra et partir, ce qui rend le service du lunch plus rapide tout en éliminant tout contact au point de vente , peut-on lire dans un feuillet distribué par les autorités scolaires du North Ayrshire.

Les parents doivent donner leur accord afin que le service puisse fonctionner et que les données biométriques de leur enfant puissent être enregistrées dans une base de données d’utilisateurs et d’utilisatrices enregistrées. La reconnaissance faciale fonctionne dans ce cas en mesurant la distance entre les différents traits du visage.

Ceux et celles qui ne souhaitent pas utiliser ce système peuvent demander plutôt d’utiliser un numéro d’identification personnel (NIP).

Pour rassurer les parents et les élèves, les autorités scolaires indiquent que toutes les données biométriques sont cryptées et qu’elles seront détruites si l’élève en fait la demande ou quitte l’école.

La reconnaissance faciale est de plus en plus utilisée dans le monde, mais elle inquiète ceux et celles qui craignent la normalisation de la surveillance de la population en toutes circonstances, entre autres problèmes éthiques potentiels.