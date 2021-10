72 nouveaux cas de COVID-19 en 3 jours en Nouvelle-Écosse

Parmi les nouvelles personnes malades, 58 sont situées dans le secteur sanitaire du centre, qui englobe la région d’Halifax. Le secteur du nord enregistre huit nouveaux cas, le secteur de l’ouest cinq et le secteur de l’est, un seul.

La contagion communautaire se poursuit dans la région du centre, particulièrement chez les personnes de 20 à 40 ans qui ne sont pas vaccinées et qui participent à des activités sociales, soulignent les autorités sanitaires.

Quinze personnes atteintes du virus sont actuellement hospitalisées dans la province. Trois d’entre elles se trouvent aux soins intensifs.

Ce nouveau bilan fait passer à 208 le nombre de cas actifs dans la province.

Depuis le début de la pandémie, 1 547 472 doses de vaccin ont été administrées dans la province. Ce sont 747 632 Néo-Écossais qui sont actuellement doublement vaccin.

Cas dans des écoles

L'école Mer et Monde est la toute première école francophone dans le centre urbain d'Halifax. Photo : Radio-Canada

Des expositions de COVID-19 ont été signalées dans huit écoles de la province depuis vendredi, notamment à l’école Mer et Monde du Conseil scolaire acadien provincial, à Halifax.

L’école Mer et Monde sera fermée aux élèves dès mardi et jusqu’à lundi prochain, en raison d’un nombre continu d’expositions à la COVID-19 dans l’établissement.

Nous reconnaissons que le nombre d’expositions à notre école a été stressant pour les familles. J’espère que cette décision de fermer l’école aux élèves cette semaine vous rassurera , a déclaré la directrice de l’école Mer et Monde, Sophie Pedneault.

Les élèves feront l’école à la maison, selon l’horaire habituel. La garde scolaire est également en pause jusqu'au 25 octobre.

La santé publique recommande fortement à tous les élèves et au personnel de l’école Mer et Monde de passer un test de dépistage de la COVID-19, et ce, même s’ils n’ont pas de symptômes.