Le dépistage se poursuit à la polyvalente des Îles

Cette opération de dépistage été déclenchée par la santé publique régionale après qu’un membre du personnel de l’établissement ait reçu un résultat positif.

Tous les employés qui ont été en contact avec cette personne ainsi que quatre groupes de secondaire trois, soit environ 80 adolescents, ont subi un test.

Selon le Centre de services scolaire ( CSScentre de services scolaire ) des Îles, aucune nouvelle infection n’avait été répertoriée sur place lundi après-midi.

Plus on avance [dans le dépistage], plus ça calme le jeu. On n’est toujours pas à l’abri d’une éclosion, mais on ne parle pas d’une éclosion pour le moment. Une citation de :Brigitte Aucoin, directrice générale du Centre de services scolaire des Îles

Le personnel et les parents des jeunes concernés par le dépistage ont d’ailleurs été rencontrés dimanche par la santé publique régionale et le CSScentre de services scolaire . Une centaine de personnes ont pris par à la réunion virtuelle, qui a permis de faire un état de la situation. Je pense que ça a réussi à rassurer [les gens ], explique Mme Aucoin.

Environ 400 élèves fréquentent la Polyvalent des Îles, située à L'Étang-du-Nord. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Lundi, les cours se poursuivaient normalement, mais le port du masque en tout temps est obligatoire dans l'établissement scolaire jusqu’au 28 octobre.

Le CSScentre de services scolaire demeure à l'affût et indique que la prudence est de mise jusqu’à cette date.

Une nouvelle infection dans Avignon

Lundi, la Direction de santé publique régionale confirme, dans son bilan quotidien, un seul nouveau cas de COVID-19 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Cette nouvelle infection a été rapportée dans la MRCMunicipalité régionale de comté Avignon.

Le nombre de cas considérés actifs dans la région se situe désormais à 13. Au total, 2200 infections ont été comptabilisées en Gaspésie et aux Îles depuis le début de la pandémie.

Les autorités de Listuguj ont par ailleurs confirmé, dans leur bilan publié lundi, qu’aucun nouveau cas n’était dénombré sur le territoire depuis vendredi dernier.

Le nombre de personnes de la communauté autochtone qui ont été infectées depuis le 8 septembre demeure donc stable, à 68. Douze cas sont toujours actifs sur ce territoire alors que Listuguj demeure au niveau d’alerte jaune.

Dimanche, deux nouveaux cas étaient confirmés dans la région, l’un aux Îles-de-la-Madeleine, l’autre dans la MRCMunicipalité régionale de comté Avignon.

Nombre de cas par MRCMunicipalité régionale de comté Avignon : 588 (+1)

: 588 (+1) Bonaventure : 425

: 425 Rocher-Percé : 491

: 491 Côte-de-Gaspé : 506

: 506 Haute-Gaspésie :146

Ailleurs, ce lundi

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) du Bas-Saint-Laurent comptabilise 14 nouveaux cas ce lundi, dont 4 dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia et 2 dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Mitis.

Ce lundi, cinq nouvelles infections s’ajoutent aussi au bilan de la Côte-Nord. Des cas de COVID-19 forcent le conseil de bande de Pessamit à fermer ses deux écoles ce lundi.

En province, on a recensé cinq nouveaux décès et 410 cas supplémentaires au cours des dernières 24 heures.