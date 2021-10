Le vaccin contre la grippe est gratuit depuis lundi en Alberta

Les enfants de moins de 5 ans et leur famille pourront être vaccinés dans les cliniques d’immunisation de Services de santé Alberta à la fin du mois.

Aucun rendez-vous n’est requis pour recevoir ce vaccin.

L'année dernière, plus de 1,6 million d'Albertains ont été vaccinés contre la grippe, et aucun cas de la maladie n'a été confirmé en laboratoire.

C’était le plus haut nombre [de doses administrées] des 10 dernières années , indique Shivali Sharma, une pharmacienne d’Edmonton.

Ce facteur, incluant les restrictions sanitaires en vigueur à ce moment, explique qu’aucun cas d’influenza n’a été déclaré dans la province , précise-t-elle.

Par contre, le nombre de cas sera différent cette année. La médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, a fait savoir que trois cas de grippe ont déjà été confirmés en laboratoire en date de jeudi dernier.

Les restrictions sanitaires en place pour contrer la pandémie de COVID-19 diffèrent de celles de l’année précédente. Cette situation peut ainsi contribuer à l’augmentation du nombre de cas d'influenza, estime le médecin de famille calgarien, Raj Bhardwaj.

Nous commençons à sortir de nos bulles, et nous voyons de plus en plus de rhumes émerger.

Une citation de :Raj Bhardway, médecin de famille à Calgary