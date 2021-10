Course à la mairie de Gatineau : Jean-François LeBlanc propose un gel de taxes

Comme dans les années passées, on a eu beaucoup d'économies, les ventes de maisons se sont faites. Les citoyens réclament un gel de taxes et j’ai l’intention leur donner , a-t-il déclaré en point de presse.

Il a ajouté qu’il évaluait, selon les données budgétaires de la Ville, qu’un autre surplus est à prévoir. Il promet donc de mettre en place le gel de taxes pour une première année de mandat, s’il est élu.

Il ne prend pas d’engagement ferme pour les trois autres années de mandat, mais il compte essayer de maintenir le gel de taxes jusqu’en 2025.

Pour ce faire, Jean-François LeBlanc estime pouvoir créer de nouveaux revenus pour la Ville en adoptant des mesures de diversification de l’économie. Il croit pouvoir aller chercher, au minimum, 10 millions de dollars.

On fait une année à la fois. [...] Si je fais un bon travail au niveau de la diversification des revenus et qu’à la place d'aller chercher mon minimum de 10 millions de dollars que je veux aller chercher, je vais chercher 20, 30, 40 ou 50 millions de dollars, on regardera.

Pour parvenir à aller chercher de nouveaux revenus, le candidat à la mairie propose notamment, dans son programme électoral, d’organiser un forum économique, regroupant des experts, pour élaborer des solutions innovantes, repenser [les] façons de faire et ressortir de cet événement avec un plan concret . Cet engagement est chiffré à 500 000 $.

Jean-François LeBlanc mise aussi sur l’amélioration de l’efficience à la Ville de Gatineau.

En matière d’environnement, le conseiller sortant du district du Lac-Beauchamp souhaite notamment que les déversements d’eaux usées diminuent. Il veut aussi électrifier les autobus de la Société de transport de l’Outaouais (STO).

Son programme propose aussi que les bouteilles d’eau à usage unique soient éliminées des immeubles municipaux et des événements soutenus par la Ville.

Comme ville, je pense qu’il est important de montrer l’exemple en diminuant dans un premier temps, puis en bannissant les bouteilles d’eau à usage unique , peut-on lire.

Par ailleurs, il rappelle qu’il est en faveur d’un 6e pont reliant Gatineau à Ottawa et qu’il espère une entente de financement pour le projet de tramway, dans l’ouest.

Parmi les engagements mentionnés dans son programme électoral Jean-François LeBlanc, on retrouve celui que tous les trottoirs soient déneigés plutôt qu’un sur deux et que le processus de réfection des rues soit revu et amélioré.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et d'Émilie Bergeron