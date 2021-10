Conflit de travail entre les chauffeurs d’autobus et la Ville de Thunder Bay

C'est un mandat fort, estime le président du syndicat, Fred Caputo. Il soutient qu’il y a beaucoup de frustration au sein de ses membres qui ne se sentent pas appréciés à leur juste valeur.

La section locale 966 du syndicat Amalgamated Transit Union (ATU) représente 150 membres dont les chauffeurs, les opérateurs et les techniciens du service de transport en commun. Ils sont sans contrat de travail depuis juin 2020.

Notre travail était considéré comme un service essentiel pendant la pandémie et maintenant on se sent sous-estimé à la table des négociations.

Une citation de :Fred Caputo, président de la section locale 966 du syndicat Amalgamated Transit Union