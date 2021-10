Saskatchewan : six patients en soins intensifs transférés en Ontario d’ici mercredi

La Saskatchewan enverra six patients en soins intensifs vers des hôpitaux en Ontario, d'ici à mercredi. C'est ce qu’a annoncé le premier ministre, Scott Moe, lors d'une conférence de presse lundi.

Selon le premier ministre, il s'agit de permettre à ces patients de recevoir le meilleur traitement possible et de soulager la charge de travail du personnel médical , au moment où les services de soins intensifs dans la province sont sous pression en raison de la quatrième vague de COVID-19.

Dimanche, 84 patients étaient hospitalisés en soins intensifs dans la province.

Scott Moe annonce également qu’il demande des ressources supplémentaires au gouvernement fédéral, notamment du personnel pour travailler aux soins intensifs. Il ajoute que la province n'a pas besoin d’un grand nombre de travailleurs de la santé supplémentaires, mais davantage de personnel très spécialisé.

Le premier ministre de la Saskatchewan assure par ailleurs que l’instauration du passeport vaccinal a augmenté le taux de vaccination. Toutefois, il ajoute que la pandémie va progresser dans la province dans les jours et les semaines à venir et en appelle à la responsabilité des personnes non vaccinées.

Selon Scott Moe, les régions les plus touchées par le virus sont celles où le taux de vaccination est le plus bas.

Le meilleur moyen de lutter contre la pandémie est d'augmenter notre immunité. Une citation de :Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Scott Moe soutient que la vaccination est la voie vers une diminution des hospitalisations. C'est ce qui motive nos décisions. C'était toujours le cas et ce le sera jusqu'à la fin de cette pandémie.

Dimanche, les autorités sanitaires annonçaient 320 nouvelles infections à la COVID-19, et 333 hospitalisations à travers la province.

