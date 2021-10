Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

AirPods de troisième génération

La rumeur a finalement été confirmée : les AirPods de troisième génération ont été dévoilés au public lundi. Parmi les nouveautés notables, on compte la fonction d’audio spatialisé et une résistance à l’eau et à la transpiration.

Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil AirPods seront expédiés dès la semaine prochaine.

Puces M1 Pro et M1 Max

Apple a réalisé un coup de circuit avec sa nouvelle puce maison au silicium M1, dévoilée en 2020. Mais voilà que l’entreprise a annoncé deux nouvelles puces, les M1 Pro et M1 Max, encore plus puissantes et moins énergivores que le modèle précédent.

Détails à venir...