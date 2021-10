Itinérance zéro : Bruno Marchand qualifié d’utopiste par ses adversaires

Les candidats à la mairie Jean-François Gosselin et Marie-Josée Savard jugent que l’objectif de Québec forte et fière (QFF) d’éliminer l’itinérance d’ici 2025 est complètement irréaliste.

Le chef de Québec 21 prend Bruno Marchand à partie en revenant sur ses années à la tête de l’organisme Centraide.

Est-ce qu’atteindre l’itinérance zéro est possible? Certainement non. C’est comme de penser qu’on peut enrayer la pauvreté. M. Marchand devrait savoir ça il a été longtemps à Centraide. Est-ce qu’il a réussi à enrayer la pauvreté en étant chez Centraide? La réponse, c’est non , critique Jean-François Gosselin.

Vendredi, Marie-Josée Savard a aussi qualifié d’ irréaliste cet objectif d’itinérance zéro. De dire aux gens, on va atteindre zéro itinérance, c’est utopique. Trouvez-moi une place quelque part dans le monde où on a réussi ça. Je pense que si ça existait, Montréal l’aurait fait depuis longtemps , analyse la candidate de l’administration sortante.

L’itinérance il y en a pour qui c’est un choix. On ne sera jamais capable de les empêcher d’en faire, alors essayons plutôt de les accompagner. Une citation de :Marie-Josée Savard, candidate à la mairie de Québec

Question de leadership

Selon Jean-François Gosselin, la lutte contre l’itinérance passe avant tout par une meilleure collaboration entre la Ville, les organismes et la population.

Il donne en exemple les tensions aux alentours du nouvel immeuble de Lauberivière dans Saint-Roch. Il reproche à l’administration sortante d’avoir voulu stigmatiser les commerçants qui dénonçaient le problème plutôt que de s’y attaquer sérieusement.

On accuse les citoyens et les résidents du secteur de ne pas avoir de compassion et d'empathie, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. […] Il y a un problème et ça va prendre du leadership dans ce dossier-là.

Le débat sur l’itinérance à Québec s’invite dans la course à la mairie au moment même où le gouvernement provincial annonce des investissements de 280 millions de dollars sur cinq ans pour venir en aide aux personnes en situation d’itinérance.

Le plan d’action interministériel en itinérance 2021-2026 comprend une trentaine d’initiatives pour prévenir le phénomène et accompagner les gens dans le besoin.

Plus de détails à venir

Avec les informations d'Olivier Lemieux