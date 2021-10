Le membre en règle des Hells Angels, Emery « Pit » Martin, écope d’une peine de sept ans et demi de prison après avoir plaidé coupable en juin à des accusations de complot pour trafic de cocaïne et gangstérisme.

L’homme de 61 ans originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska recevait sa peine aujourd’hui à la Cour du Banc de la Reine de Bathurst. Il a comparu par vidéoconférence, car il présentait des symptômes de la COVID-19.

La Couronne et la défense avaient proposé une peine de huit ans de prison. La juge Denise Leblanc a accepté cette proposition, mais a réduit la peine de six mois en raison de conditions de détention préventive difficiles. L’accusé a été placé en isolement pendant de longues périodes, a-t-on appris et a été privé d’intimité en raison de la présence d’une caméra.

Depuis son arrestation en juin 2018, l'accusé a passé 1209 jours en détention préventive.

Le tribunal lui accorde donc un crédit de 1,5 jour pour cette période, ce qui réduira la durée de son incarcération d'environ cinq ans.

Opération J-Thunder

En 2018, une importante enquête policière, l'opération J-Thunder, a mené à près d'une dizaine d'arrestations au Nouveau-Brunwick. L'enquête visait un réseau d'importation et de distribution de drogue dans le nord de la province.

La police croit qu'Emery Martin était le principal responsable de l’importation de drogue dans le nord-ouest de la province, en raison de ses liens étroits avec les Hells Angels.

Entre l'été 2016 et l'été 2017, elle estime qu’Emery Martin aurait participé à l’importation d'au moins 96 kilos de cocaïne.

Emery Pit Martin a été arrêté le 25 juin 2018 à Rivière-Verte.

L'accusé était détenu au Centre correctionnel régional de Dalhousie depuis son arrestation.

Avec des informations de François Lejeune