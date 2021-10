Une génération Z ouverte sur les autres

Comme chaque génération, les jeunes d’aujourd’hui font face à des stéréotypes qu’ils connaissent par coeur. Ah! les jeunes sont paresseux! Ça, c'est celui que je déteste le plus , s’exclame Wilfrid Bourdon-Marchand.

L’adolescent cite en exemple son frère qui a démarré le Bloc vert à l’école secondaire Chavigny il y a deux ans. Ils sont allés planter des arbres, ils se sont réunis avec deux autres école , raconte Wilfrid Bourdon-Machand. Lui-même dit ramasser les déchets laissés par les autres dans la cours d’école.

Le jeune sportif ajoute que les adultes devraient apprendre à découvrir ceux de sa génération avant de les juger.

Wilfrid Bourdon-Marchand fréquente la maison des jeunes l'Escale jeunesse - La piaule, située à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

La génération Z est un reflet de son ère, marquée évidemment par le numérique, mais aussi par de nouvelles considérations. Selon un sondage du Regroupement des maisons des jeunes du Québec, les adolescents accordent par exemple une importance particulière à leur santé mentale et à la conciliation entre vie personnelle et travail.

Nous aussi on travaille fort et on comprend qu'eux aussi ont travaillé fort dans le temps. On est aussi la relève. On devrait nous encourager au contraire à prendre notre rythme et être mieux dans ce qu'on veut faire , estime Fréderyk Harnois.

Frédéryk Harnois fréquente la maison des jeunes l'Escale jeunesse - La piaule, située à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Il fait aussi partie de ceux qui veulent s'impliquer davantage et qui ont une idée de ce à quoi devra ressembler la société de demain. En ce moment, c'est beaucoup centré sur nous-même, mais au contraire on essaie nous de le déconstruire, d'être plus social , ajoute Fréderyk Harnois.