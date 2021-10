Permettre aux femmes d’oser plonger dans les conseils d’administration

On va arrêter de chialer dans notre salon. On va proposer une solution pour permettre aux femmes de faire le premier pas et d’offrir leurs services sur les conseils d'administration , estime l’une des instigatrice de cette plate-forme la Cuvée.québec, Caroline Saint-Hilaire.

Cette dernière a occupé les fonctions de mairesse de Longueuil et a siégé à l'Assemblée nationale du Québec. Elle a mis en place cette initiative avec une femme d’affaires de Québec Sophie Villeneuve et la réalisatrice Flavie Payette-Renaud après avoir analysé les diverses nominations gouvernementales et des entreprises privées.

Nous voulons offrir un endroit pour que les entreprises puissent trouver des femmes. C’est à elles de se l’approprier. Une citation de :Caroline Saint-Hilaire, porte-parole de la Cuvée

On critiquait que c’était toujours des hommes que l’on nommait et qu'il manquait de femmes. Dans notre entourage, les femmes se demandaient si elles étaient capables ou s’il leur manquait une formation. Les femmes doivent avoir cette réflexion d’oser se lancer même s’il manque une petite compétence dans la liste. Nous avons créé cette plate-forme pour que les femmes osent déposer leur candidature et mettre leur c.v. en valeur. Et à l'inverse d’offrir aux organisations différents types de profils de femmes , explique Mme Saint-Hilaire.

Elle rappelle que les femmes occupent à peine 20 % des sièges sur les conseils d'administration.

Les femmes représentent 52 % de la population. Les femmes sont là et existent pour siéger sur les conseils d’administration. Notre premier objectif demeure d'augmenter la représentativité des femmes sur les conseils d'administration , indique Mme Saint-Hilaire.

Elle estime qu’une organisation doit s'approcher de la zone paritaire.