Sadie le husky fait sensation sur Internet

Un chien de Kamloops, en Colombie-Britannique, fait sensation sur Internet après une apparition surprise sur un site de vente et d’achat.

Alesia Williard prenait une photo d’une barrière de sécurité pour bébé lorsque son husky Sadie est apparu à l’écran. J’étais trop paresseuse pour reprendre la photo et je me suis dit que ça ferait sourire, alors je l’ai publié et les réponses étaient absolument hilarantes , raconte-t-elle.

Sadie est maintenant une vedette du groupe Facebook de vente en ligne auquel Alesia Williard participe et qui compte plus de 48 000 membres.

Alesia Williard prenait une photo d'une barrière de sécurité lorsque son husky Sadie est apparu à l’écran. Photo : Offerte par Alesia Willard

Les grands yeux bleus expressifs du chien aident la femme à conclure des affaires, puisque les commentaires constants sur son apparence font en sorte que ses publications sont vues par davantage de gens.

Tout le monde l’aime. Ça change des malheurs que l'on voit sur les réseaux sociaux ces derniers temps .

C’est comme si elle regardait droit à travers votre âme après avoir pris le plus grand espresso de sa vie. Une citation de :Alesia Williard

Sadie le husky fait sourire en ligne. Photo : Offerte par Alesia Willard

C’est à se demander si Sadie cligne parfois des yeux, dit Alesia Williard.

À la demande populaire, la résidente de Kamloops vend maintenant des calendriers où apparaît son husky, en plus de vendre ses fournitures ménagères. Soyons francs, 90 % des gens sont ici pour Sadie. Ils se foutent de ce que je vends.

Avec les informations de Winston Szeto