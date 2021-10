COVID-19 : 373 nouveaux cas et 2 décès en Ontario

La province recense son plus faible nombre de nouveaux cas de coronavirus en cinq jours.

Santé publique Ontario confirme 373 nouveaux cas et 2 décès de plus lundi.

Un peu plus de 71 % de ces nouvelles infections touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés contre la COVID-19 ou dont le statut d'immunisation n'est pas connu.

Il y a 423 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs est de 3846 (-52).

Vaccination

Seulement 12 399 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dimanche.

À l'heure actuelle, près de 87,5 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 83,1 %, les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Dépistage

Un peu plus de 20 400 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Plus de détails à venir