Une survivante du pensionnat pour Autochtones de Kamloops appelle le premier ministre Justin Trudeau à faire preuve de plus de leadership et à augmenter le financement pour la communauté Tk'emlúps te Secwépemc, à quelques heures de la rencontre prévue lundi.

Il est décevant et décourageant que le premier ministre n’ait pas rencontré plus tôt la Première Nation, qui a découvert en mai dernier quelque 200 tombes non marquées près de l’ancien pensionnat, confie l’aînée Diena Jules.

Justin Trudeau doit rencontrer la chef Rosanne Casimir et des survivants du pensionnat lundi, dont Diena Jules. Elle espère que le premier ministre passera de la parole aux actes sur la question de la réconciliation.

Ce dernier a reconnu avoir commis une erreur en allant rejoindre sa famille en vacances à Tofino, en Colombie-Britannique, plutôt que d'accepter les invitations de la Première Nation à souligner la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation à ses côtés.

Si on veut que les gens au Canada comprennent et montrent de la compassion pour ce que les survivants ont vécu, [Justin Trudeau] doit servir de modèle. Une citation de :Diena Jules, survivante du pensionnat pour Autochtones de Kamloops

La chef de la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc, Rosanne Casimir, doit rencontrer le premier ministre Justin Trudeau lundi. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Plus de financement

Le gouvernement fédéral doit payer pour les services qui appuieront l’identification des restes humains retrouvés à proximité des pensionnats à travers le pays, selon Diena Jules, notamment à l’aide de technologies comme le radar pénétrant, utilisé à Kamloops et ailleurs. Beaucoup de travail reste à faire.

De l’argent du fédéral doit également servir à créer des centres pour la langue et la culture, dit-elle, ainsi que pour la gestion de centres de soutien pour soigner les traumatismes intergénérationnels.

Je vois plusieurs proches s’enliser dans une voie sombre. Nous devons les aider.

Avec les informations de Christian Paas-Lang