La crise en santé mentale grandit chez les jeunes calgariens au fil de la pandémie

La pandémie contribue à une vague grandissante d’enfants et d’adolescents calgariens aux prises avec des problèmes en santé mentale.

Des médecins ont d'abord signalé une augmentation sans précédent de familles dans les hôpitaux au printemps, au moment où les enfants luttaient contre l’isolement, la fermeture périodique de leur école et l’annulation de leurs activités.

Ils ont toutefois recommencé à affluer au terme du pic de la quatrième vague, tout juste après l’accalmie légère de l'été.

Nous voyons un nombre très élevé d’enfants chercher des soins aux unités de soins d’urgence , s’alarme un urgentologue à l’Hôpital pour enfants de l’Alberta, le Dr Stephen Freedman.

[Ils] sont hospitalisés en raison de comportements d’automutilation, de dépression, d'anxiété ou de consommation. Ce sont des symptômes très préoccupants qui ne se règlent pas rapidement. Une citation de :le Dr Stephen Freedman, médecin d'urgence pédiatrique à l’Hôpital pour enfants de l’Alberta

Le pédiatre Sidd Thakore témoigne lui aussi n’avoir jamais vu autant d’enfants à l’Hôpital pour enfants de l’Alberta souffrir de détresse aussi grave. Cela peut notamment se traduire par des troubles alimentaires ou des tentatives de suicide, soulève-t-il.

Ça brise le cœur [...] ça touche des enfants de huit ou neuf ans...l’impact de la COVID sur la santé mentale des jeunes n’est qu’à ses débuts et nous allons y faire face pendant des années.

Les visites en santé mentale bondissent de 36 %

Le nombre d’enfants de 18 ans et moins admis aux unités de soins d’urgence de l’Hôpital pour enfants de l’Alberta en raison de craintes pour leur santé mentale a bondi de 36 %, passant de 1430 pour la période de janvier à juillet 2018 à 1951 pour la même période en 2021, selon les dernières statistiques de Services de Santé Alberta (AHS).

À l'échelle provinciale, ce taux a grimpé de 14 %, révèle aussi les données.

Le nombre d’enfants et d'adolescents cherchant de l’aide pour des troubles d'automutilation, qui est compté séparément dans ce bilan, est encore plus inquiétant.

L’Hôpital pour enfant de l’Alberta en rapportait 142 entre janvier et juillet 2018. Pour la même période en 2021, ce chiffre était de 342. Soit une augmentation de 141 %.

C’est une conséquence de ce qui se passe dans notre monde, et c’est grave et vraiment important , estime la Dre Monique Jericho, psychiatre pour enfants et adolescents à l’Hôpital pour enfants de l’Alberta.

Deux fois plus de dépression et d’anxiété

Sheri Medigan, professeure au département de psychologie de l’Université de Calgary et coauteure d’une étude mondiale sur les impacts de la pandémie sur la santé mentale, tire la sonnette d’alarme.

La jeunesse est en crise depuis la pandémie. En gros, le nombre de dépressions et d’anxiétés chez les jeunes a doublé comparativement à ses niveaux prépandémiques.

Elle attribue cette situation à plusieurs facteurs, comme la suspension d’activités parascolaires, les fermetures temporaires des écoles, le flux des restrictions sanitaires en général ou la perte de contact avec les amis.

Cette [quatrième] vague est peut-être le point de rupture pour beaucoup de jeunes qui ne peuvent plus la tolérer , estime-t-elle.

Avec les informations de Jennifer Lee