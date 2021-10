Les trousses de dépistage rapide disponibles dans plus de communautés

La distribution des trousses a été lancée samedi à Moncton, Grand-Sault et Perth-Andover. Le gouvernement a indiqué qu’elles sont offertes à une vingtaine d’endroits aux quatre coins de la province à compter de lundi.

L’offre de trousses gratuite a attiré des foules en fin de semaine. À Moncton, des automobilistes ont fait la queue sur quelques kilomètres pour s’en procurer.

La médecin hygiéniste en chef, Jennifer Russell, tient à rassurer les gens qui craindraient de ne pas pouvoir se procurer une trousse.

Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui en voulaient. Ça, c’est bon. On est content de voir ça. Mais on veut aussi que les gens comprennent que ce programme va continuer. Alors, vous n’avez pas besoin d’accumuler des tests rapides. On va continuer à les fournir , assure la Dre Jennifer Russell au cours d’une entrevue accordée lundi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le Nouveau-Brunswick, selon elle, dispose de plus de 1 million de trousses du genre. Un million et on en a commandé d’autres. Alors, au fur et à mesure qu’on en reçoit d’autres, on pourrait continuer à fournir des trousses aux gens .

À Moncton, en fin de semaine, des automobilistes ont fait la queue sur quelques kilomètres pour se procurer une trousse de dépistage rapide de la COVID-19.. Photo : Radio-Canada

Les personnes qui ont reçu de la santé publique la directive de s’isoler en raison de la COVID-19 doivent respecter la consigne à la lettre malgré tout, rappelle la Dre Russell. Si vous êtes un cas positif ou un contact étroit, c’est encore vraiment important que vous suiviez les [directives] exactes de santé publique , dit-elle.

Toute personne qui reçoit un résultat positif au test rapide doit quand même demander un test de dépistage qui sera analysé en laboratoire pour confirmer le résultat, recommande la santé publique. Les gens peuvent toujours demander un test de dépistage du genre par l’entremise du site web du gouvernement provincial  (Nouvelle fenêtre) .

Voici la liste des endroits où les trousses de dépistage rapide doivent être offertes au public à compter de lundi :

Bathurst : Hôpital régional Chaleur (lundi au samedi 12 h 30-13 h 30);

Hôpital régional Chaleur (lundi au samedi 12 h 30-13 h 30); Belledune : Centre de santé de Jacquet River , 41 rue Mack (lundi au vendredi 13 h-15 h 30);

Centre de santé de Jacquet , 41 rue (lundi au vendredi 13 h-15 h 30); Campbellton : Clinique médicale E. L. Murray , 3 rue Stanley (lundi au vendredi 14 h-16 h);

Clinique médicale E. L. , 3 rue (lundi au vendredi 14 h-16 h); Caraquet : Hôpital l’Enfant-Jésus RHSJ (lundi au vendredi 13 h-16 h);

Hôpital l’Enfant-Jésus RHSJ (lundi au vendredi 13 h-16 h); Clair : Clinique médicale du Haut-Madawaska, 809 rue Principale (mardi, mercredi, jeudi 13 h-15 h 30);

Clinique médicale du Haut-Madawaska, 809 rue Principale (mardi, mercredi, jeudi 13 h-15 h 30); Cocagne : Clinique de santé de Cocagne, 4813 route 134 (lundi au jeudi 8 h-10 h et 14 h-16 h; vendredi 8 h-midi);

Clinique de santé de Cocagne, 4813 route 134 (lundi au jeudi 8 h-10 h et 14 h-16 h; vendredi 8 h-midi); Dalhousie : Centre de santé communautaire St. Joseph , 280 rue Victoria (lundi au vendredi midi-15 h);

Centre de santé communautaire , 280 rue Victoria (lundi au vendredi midi-15 h); Edmundston : Hôpital régional d’Edmundston (lundi au vendredi 14 h-16 h);

Hôpital régional d’Edmundston (lundi au vendredi 14 h-16 h); Fredericton : Terrain d’exposition, 361 rue Smythe (lundi au vendredi 10 h-18 h);

Terrain d’exposition, 361 rue (lundi au vendredi 10 h-18 h); Grand-Sault : Hôpital général de Grand-Sault (lundi au vendredi 8 h-16 h);

Hôpital général de Grand-Sault (lundi au vendredi 8 h-16 h); Lamèque : Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque (lundi au vendredi midi-15 h);

Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque (lundi au vendredi midi-15 h); Miramichi : 365 rue Wellington (lundi au vendredi 10 h-18 h);

365 rue (lundi au vendredi 10 h-18 h); Moncton : 380 avenue MacNaughton (lundi au vendredi 10 h-18 h);

380 avenue (lundi au vendredi 10 h-18 h); Moncton : Centre de santé du Grand Moncton, 150 avenue Edmonton (lundi au jeudi 15 h-21 h; vendredi 13 h-17 h; samedi 9 h-midi);

Centre de santé du Grand Moncton, 150 avenue Edmonton (lundi au jeudi 15 h-21 h; vendredi 13 h-17 h; samedi 9 h-midi); Paquetville : Centre de santé de Paquetville, 1096 rue du Parc (lundi, mardi, jeudi, vendredi 8 h-16 h; mercredi 13 h-16 h);

Centre de santé de Paquetville, 1096 rue du Parc (lundi, mardi, jeudi, vendredi 8 h-16 h; mercredi 13 h-16 h); Saint-Isidore : Centre de santé communautaire de Saint-Isidore, 3973-1 boulevard des Fondateurs (lundi au vendredi 12 h 30-15 h);

Centre de santé communautaire de Saint-Isidore, 3973-1 boulevard des Fondateurs (lundi au vendredi 12 h 30-15 h); Saint-Jean : Terminal de croisière Diamond Jubilee , 333 rue Water (lundi au vendredi 10 h-18 h);

Terminal de croisière , 333 rue (lundi au vendredi 10 h-18 h); Saint-Quentin : Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin (à chaque jour, 14 h-17 h);

Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin (à chaque jour, 14 h-17 h); Shediac : Centre médical régional de Shediac, 419 rue Main (lundi au vendredi 8 h 30-16 h 30);

Centre médical régional de Shediac, 419 rue (lundi au vendredi 8 h 30-16 h 30); Tracadie : Hôpital de Tracadie (à chaque jour 13 h-15 h).

Le programme de dépistage rapide s’adresse aux personnes âgées d’au moins 2 ans et qui n’ont pas reçu un diagnostic de COVID-19.

Chaque trousse contient le matériel nécessaire pour effectuer cinq tests sur une période de dix jours.

Les personnes âgées de 16 ans ou moins doivent être accompagnées d’un adulte pour obtenir une trousse de test de dépistage.