L’Ontario promet de serrer la vis aux agences de recrutement temporaire

Le gouvernement Ford doit annoncer lundi une nouvelle réglementation pour encadrer les agences de placement ainsi que la création d'une équipe d'inspecteurs pour s'attaquer aux salaires non payés, selon CBC.

Le réseau anglais de Radio-Canada cite des sources anonymes haut placées au sein du ministère du Travail.

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, doit annoncer les détails de son plan lundi matin.

Selon ce que CBC a appris, toutes les agences qui recrutent des travailleurs temporaires en Ontario devront s'inscrire auprès du gouvernement et être réglementées, ce qui permettra à la province de mettre à l'amende, voire de fermer, celles qui enfreignent les règles.

Le ministre McNaughton dit vouloir s'attaquer particulièrement aux firmes qui exploitent les travailleurs étrangers en confisquant leur passeport et en les payant en deçà du salaire minimum.

C'est de l'esclavage moderne et c'est inacceptable , lance le ministre, qui promet de défendre ces femmes, immigrants et communautés racisées, les moins nantis et tous les travailleurs victimes de ces pratiques sans scrupules .

Toutefois, selon les renseignements obtenus par CBC, le nouveau système provincial de permis d'exploitation pour les agences de recrutement n'entrera en vigueur qu'en 2023.

L'Ontario compte plus de 2000 agences de recrutement temporaire qui gèrent des dizaines de milliers de travailleurs, que ce soit dans les secteurs touristique, administratif ou agricole.

Selon une campagne d'inspection menée par le ministère du Travail en 2020-2021 qui mettait l'accent sur les agences fournissant des travailleurs temporaires aux maisons de retraite, aux fermes, aux usines de transformation de la nourriture et aux entrepôts, le montant en salaires non payés à ces travailleurs s'élevait à 3,3 millions de dollars.

La province doit dévoiler lundi des amendes plus élevées pour les firmes qui violent les normes du travail. Le ministère du Travail aurait aussi le pouvoir de forcer les compagnies à rembourser aux travailleurs les frais de recrutement illégaux qui leur étaient exigés.

Revirement

Après avoir pris le pouvoir en 2018, le gouvernement Ford a annulé la réforme du travail du précédent gouvernement libéral, qui accordait entre autres deux jours de congé de maladie payés aux travailleurs.

Les progressistes-conservateurs ont aussi gelé le salaire minimum pendant deux ans. Le taux a grimpé de 10 cents le 1er octobre, pour atteindre 14,35 $ l'heure.

Avec des renseignements fournis par Mike Crawley de CBC News