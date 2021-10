Opération de sauvetage pour retrouver un pompier tombé dans le Saint-Laurent

À 19 h 09, le SIMService sécurité incendie de Montréal reçoit un appel concernant un bateau à la dérive en amont des rapides de Lachine, qui comptait deux personnes à bord.

Une équipe de quatre pompiers s'est rendue sur le fleuve dans le secteur de la 75e Avenue, dans l'arrondissement La Salle, et l'embarcation du SIMService sécurité incendie de Montréal a chaviré à l'eau un peu avant 20 h.

Trois des quatre pompiers et les deux citoyens ont été retrouvés. Ils ont été transportés en centre hospitalier.

Par contre, un sapeur manquait toujours à l'appel dans la nuit de dimanche à lundi.