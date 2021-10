Facebook prévoit de créer 10 000 emplois en Europe pour construire le « métavers »

Cet investissement est un vote de confiance dans la force de l'industrie technologique européenne et le potentiel des talents technologiques européens , ont indiqué dans un article de blog le Britannique Nick Clegg et l'Espagnol Javier Olivan, deux des plus hauts responsables du groupe, qui compte aujourd'hui plus de 63 000 salariés.

Aucun détail précis n'est donné sur les pays où seront localisés les futurs emplois ni sur le type d'emploi concernés.

Le besoin d'ingénieurs hautement spécialisés est l'une des priorités les plus urgentes de Facebook , se contentent-ils de souligner.

Le métavers , contraction de méta-univers ( metaverse en anglais), est une sorte de doublure numérique du monde physique, accessible via Internet.

Grâce notamment à la réalité virtuelle et augmentée, il devrait permettre de démultiplier les interactions humaines, en les libérant des contraintes physiques, via Internet.

Il pourrait par exemple offrir la possibilité de danser dans une boîte de nuit avec des personnes situées à des milliers de kilomètres, mais aussi d'acheter ou de vendre des biens ou services numériques, dont beaucoup restent encore à inventer.

La qualité essentielle du métavers sera la présence – le sentiment de vraiment être là avec les gens , expliquait Mark Zuckerberg en juillet sur son profil Facebook.

Il ne s'agit pas simplement de créer une nouvelle expérience formidable , mais aussi une vague économique qui pourrait créer des opportunités pour les gens dans le monde entier , avait-il également expliqué dans une interview vidéo lors du salon Vivatech, en juin.

Redorer son blason

L'annonce de Facebook survient dans un contexte tendu pour l'entreprise californienne, qui a besoin de redorer son blason alors qu'elle est régulièrement accusée d'ignorer les impacts sociaux négatifs de ses activités.

La dernière salve est venue début octobre de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, une ancienne employée de Facebook, qui accuse le groupe américain de pousser les adolescents à utiliser toujours plus ses plateformes, au risque de provoquer une dépendance.

Dans leur message, Nick Clegg et Javier Olivan rendent un hommage appuyé au rôle joué par l'Europe dans la régulation contre les excès d'Internet.

Les décideurs européens ouvrent la voie en aidant à intégrer les valeurs européennes telles que la liberté d'expression, la vie privée, la transparence et les droits des individus dans le fonctionnement quotidien d'nternet. Une citation de :Nick Clegg et Javier Olivan

L'Europe a un rôle important à jouer dans l'élaboration des nouvelles règles d'Internet , soulignent-ils.

Ils répètent par ailleurs que Facebook ne cherche pas avec le métavers à construire un nouvel univers fermé, à l'image de son réseau social.

Aucune entreprise ne possédera ni n'exploitera le métavers , affirment-ils.

Comme Internet, sa caractéristique principale sera son ouverture et son interopérabilité. Pour lui donner vie, la collaboration et la coopération seront nécessaires entre les entreprises, les développeurs, les créateurs et les décideurs politiques. Une citation de :Nick Clegg et Javier Olivan

Facebook est déjà l'un des leaders mondiaux de la réalité virtuelle avec son casque Oculus, issu de l'entreprise du même nom rachetée en 2014 pour 2 milliards de dollars.

En septembre, Facebook a annoncé qu'il avait nommé au poste de directeur technologique Andrew Bosworth, dirigeant de Facebook Reality Labs et à ce titre l'un de ses spécialistes du métavers .

Le géant américain n'est pas le seul à parier sur ce monde virtuel.

Epic Games, l'entreprise derrière Fortnite, a indiqué qu'une partie du milliard de dollars levés cette année auprès d'investisseurs institutionnels, dont Sony, serait consacrée au métavers .