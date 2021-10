Les femmes se rappellent Joyce Echaquan à l’occasion de la Marche mondiale des femmes

À Trois-Rivières, une centaine de personnes étaient rassemblées au centre-ville. Parmi les revendications, on souhaitait souligner la pauvreté et la violence faite aux femmes, comme l’explique Joanne Blais, de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie.

On sait que notre région fait partie des régions les plus pauvres du Québec. Les femmes ont vraiment un revenu annuel moyen inférieur à la moyenne québécoise, inférieur au revenu annuel des hommes. Et, quand on parle de violence, c’est aussi une région qui est durement touchée par la violence.

Lors du rassemblement, une attention particulière a été accordée aux enjeux touchant les femmes autochtones. Une minute de silence a été observée par les participants devant le palais de justice de Trois-Rivières. Un lieu très symbolique puisque c’est à cet endroit que se sont tenues les audiences de la coroner Géhane Kamel sur la mort de Joyce Echaquan plus tôt cette année.

Pour nous, c’est de signifier que cette femme-là a donné sa vie par des images qui ont été frustrantes, des images qui ont fait mal. Toujours se rappeler de ça, que ce n’est pas juste un moment dans l’année, ça se passe encore au moment où l’on se parle. Une citation de :Gabrielle Vachon-Laurent, porte-parole du Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières

La marche tenue à Trois-Rivières s'est conclue sur l'esplanade de l'Amphithéâtre Cogeco avec une danse traditionnelle autochtone. Un symbole fort pour démontrer des hommes et des femmes de tous horizons unis pour toutes les causes, dont celle des femmes dans le besoin.