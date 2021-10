Grimper au sommet du sentier Eucher pour sensibiliser au don d’organes

Plusieurs professionnels de la santé qui travaillent aux soins intensifs de l'hôpital de Chicoutimi étaient présents.

Nous dans notre travail, on a des liens avec les familles, des donneurs, c'est certain que quand les gens sont conscientisés, quand les gens ont discuté, l'approche du don d'organes est plus facile , mentionne Dre Julie Robichaud qui a participé à la randonnée.

Simon Blackburn, originaire de la région a reçu une double greffe. Pour lui, c'était l'occasion parfaite de partager son histoire.

« Quand tu poses la question aux gens pour le don d'organes, bien la majorité des gens vont dire : ah oui je vais donner , c'est comme un automatisme, mais quand t'arrive au moment du décès, bien toi t'es décédé, donc tu peux pas nécessairement décider pour toi, alors c'est les gens de ton entourage qui décident pour toi », rappelle-t-il.

Au cours de la dernière année, ce sont sept personnes qui ont fait don de leurs organes, ce qui a permis à une trentaine de malades de recevoir une greffe et de rester en vie.

Selon un reportage de Béatrice Rooney.