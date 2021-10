Trois morts et 58 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Deux personnes dans la quarantaine et une personne octogénaire ont succombé à la COVID.

Au cours des sept derniers jours, la province a confirmé que 16 Néo-Brunswickois étaient morts des suites de la COVID, ce qui porte à 90 le nombre de décès liés à cette maladie dans la province au cours de cette pandémie.

Le nombre d’hospitalisations est toujours élevé en fin de semaine, avec 57 patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick, dont la majorité (34) n'est pas pleinement vaccinée.

Aucun des 18 patients actuellement aux soins intensifs n’est pleinement vacciné. Deux d’entre eux avaient reçu une première dose de vaccin, mais pas la seconde.

Parmi les 58 nouveaux cas signalés dimanche — le plus bas total quotidien depuis le 23 septembre dans la province — 14 ont été dépistés chez des jeunes de 19 ans et moins.

Le vaccin contre la COVID n’est pas administré aux moins de 12 ans. La province ne précise pas dimanche si des personnes de 19 ans ou moins sont parmi celles qui sont hospitalisées.

Les 58 nouveaux cas par région sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 15

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 3

Zone 3 (région de Fredericton) : 10

Zone 4 (région d'Edmundston) : 13

Zone 5 (région de Campbellton) : 14

Zone 6 (région de Bathurst) : 2

Zone 7 (région de Miramichi) : 1

Selon les plus récentes données, plus de 91 % des résidents du Nouveau-Brunswick admissibles à un vaccin ont reçu au moins une dose, et un peu plus de 82 % ont reçu deux doses.

En tenant compte des gens qui ont contracté la maladie, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a diminué, passant de 997 la veille à 935, dimanche.