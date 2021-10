Des paires de chaussettes pour réchauffer des résidents sur l’île de Vancouver

Alors que plusieurs régions de la Colombie-Britannique ont été touchées par des pluies abondantes cette fin de semaine, l’organisme Cool Aid Society, sur l'île de Vancouver, fait appel à la générosité des résidents pour aider d’autres personnes, plus démunies, à rester au chaud et au sec.

L’organisme sans but lucratif basé à Victoria lance un appel au public dans l’espoir de récolter 10 000 paires de chaussettes qui iront aux pieds de personnes dans le besoin ou vivant dans la rue.

Dave MacMain, un employé de Cool Aid Society, gère le refuge d’urgence Rock Bay Landing shelter, dans la capitale. Il explique que les chaussettes sont un vêtement essentiel dont les personnes sans-abri ont souvent besoin.

Si la santé du pied se dégrade, le reste de la santé aussi , affirme Dave MacMain.

Garder ses pieds au chaud et au sec est d’une grande importance selon lui.

Cool Aid indique qu’il est possible de faire un don jusqu’au 30 novembre. Chaque dollar récolté sera une paire de chaussettes donnée et au-delà de 10 000 dollars, l’organisme affirme que les dons serviront à l’achat de vêtements. Des habits chauds sont aussi nécessaires en vue de l'hiver, rappelle Dave MacMain.

L’organisme Cool Aid s’est associé cette année à l’entreprise PVH legwear afin de fournir entre autres des paires de chaussures et des chaussettes aux plus démunis. Jusqu’ici, plus de 110 000 paires de chaussettes ont pu être collectées.