Le comité de crise formé à Jonquière pendant la pandémie reçoit une distinction

« Avec votre participation à tous au sein de cette cellule locale de crise, vous avez partagé de l’information, soutenu des personnes qui avaient des besoins particuliers, organisé de la distribution alimentaire, vous êtes venus en aide à des personnes qui se sont vu couper leurs revenus du jour au lendemain », a déclaré le député Sylvain Gaudreault en remettant une Médaille de l’Assemblée nationale du Québec à Geneviève Siméon, représentante des membres du comité.

« Pour ma part, en participant à ce comité, j’ai pu rapidement avoir les informations du terrain pour intervenir auprès de la santé publique et du gouvernement, afin d’amoindrir le plus possible le choc de l’implantation des mesures », poursuit-il.

En 19 mois, ils se sont réunis 110 fois!

La cellule de crise était composée d’intervenants de la Corporation de développement communautaire des Deux-Rives ou encore de l’organisation communautaire du CLSC de Jonquière ainsi que d’un représentant de la direction régionale de la santé publique.

Il y a avait aussi des représentantes de la ville de Saguenay, d’une agente de milieu à l’OMH, du service de police de Saguenay, du Centre de services scolaire De La Jonquière et de Services Québec.

Les députés Mario Simard et Sylvain Gaudreault y avaient aussi leurs représentantes. Comme l'indique M. Gaudreault, ce comité a eu 110 rencontres au cours des deux dernières années.