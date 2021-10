532 cas de COVID-19 et 4 décès s’ajoutent au Québec

Quatre décès supplémentaires ont été ajoutés au bilan, ce qui porte le nombre de décès total au Québec à 11 444.

Au total, 303 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, soit six personnes de moins que vendredi. De ce nombre, 76 sont aux soins intensifs, une diminution de 2 patients.

Le Québec compte actuellement 512 éclosions actives, soit cinq de plus que dans le bilan précédent.

En ce qui a trait aux tests de dépistage du coronavirus, 26 485 nouveaux tests ont été effectués, et le taux de positivité au Québec s’établit pour la journée d’hier à 2,7 %.

Le ministère de la Santé estime que 94,7 % des nouvelles infections à la COVID-19 sont liées au variant Delta, selon un estimé de la semaine du 26 septembre au 2 octobre.

La vaccination se poursuit au Québec, et 3850 personnes de plus ont reçu une première dose de vaccin, pour porter le nombre à 6 749 709 Québécois – soit 90 % des 12 ans et plus. Il faut ajouter les 7553 deuxièmes doses de vaccin qui ont été administrées vendredi. 6 434 516 Québécois sont ainsi pleinement vaccinés, ce qui représente 86 % de la population.

Les efforts semblent porter leurs fruits. Des 532 nouveaux cas de COVID-19, 341 patients étaient non vaccinés, ou avaient reçu leur première dose de vaccin depuis moins de 14 jours. 19 avaient reçu leur première dose depuis plus de 14 jours, et 172 avaient reçu leur deuxième dose de vaccin depuis au moins 7 jours.