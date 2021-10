La saison de la grippe en 4e vague de COVID-19 : des réponses à vos questions

En 2020, le confinement et les restrictions sanitaires au Nouveau-Brunswick ont contribué à atténuer la saison de la grippe, qui a été quasi inexistante. La donne devrait changer cette année, alors que les experts prévoient le retour de la grippe.

La santé publique invite les citoyens à se faire vacciner contre la grippe le plus rapidement possible.

En pleine quatrième vague de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, le professeur d’immunologie et de virologie Rod Russell, de l’Université Memorial, répond aux questions de l’heure sur le sujet.

Les personnes qui ont récemment reçu le vaccin contre la COVID-19 ou qui sont sur le point de le recevoir doivent-elles s’inquiéter de recevoir, peu de temps après, le vaccin contre la grippe?

Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Nous mélangeons déjà les vaccins depuis des décennies. Le vaccin RORrougeole-oreillons-rubéole que nous avons tous reçu dans notre enfance est en fait composé de trois vaccins différents.

Le système immunitaire est capable de gérer deux ou trois choses en même temps sans qu’elles se nuisent.

Le vaccin contre la COVID-19 offre-t-il une protection contre la grippe ?

Absolument pas. Ils sont très, très différents. L’un n’offrira pas de protection à l’autre.

Le port du masque est toujours en vigueur tout comme la distanciation physique. Pourquoi les autorités sanitaires s’attendent-elles à ce que la saison de la grippe soit pire cette année que l’an dernier ?

Au même moment l’an dernier, nous étions dans des bulles et nos contacts étaient limités. Il y avait plus de mesures sanitaires en place et les gens se mélangeaient moins sur la place publique.

De plus, les événements étaient moins nombreux et les restaurants moins fréquentés. Compte tenu de notre mode de vie actuel, la grippe ne sera certainement pas évitée. Nous aurons sans aucun doute encore besoin du vaccin.

Après une année complète sans avoir attrapé la grippe, est-ce que notre système immunitaire est devenu plus faible ?

Non, ça ne devrait pas.

En général, de nouvelles souches de grippe apparaissent chaque année, et donc c’est presque comme si notre système immunitaire devait de toute manière se réinitialiser chaque fois.

Comment les chercheurs savent-ils quelles souches de grippe nous affronterons cette année ?

Les souches de grippe circulent dans le monde entier. Ainsi, si une souche se trouvait en Australie ou dans l’hémisphère sud une année, elle se retrouvait généralement dans l’hémisphère nord l’année suivante.

Illustration montrant le virus de l'influenza. Photo : CDC

Les chercheurs surveillent donc les souches de grippe qui circulent et conçoivent les vaccins en fonction de ces données. S’ils se trompent, ils peuvent faire volte-face assez rapidement.

Quelle est l’efficacité du vaccin contre la grippe ?

De 40 à 60 % selon les années.

Quand est la saison de la grippe ?

En général, du début octobre jusqu’au début janvier.

Quel âge faut-il avoir pour recevoir le vaccin contre la grippe ?

Toute personne âgée de six mois ou plus peut se faire vacciner contre la grippe.

Un enfant se fait vacciner contre la grippe. Photo : Radio-Canada / BERT SAVARD

Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent également recevoir un vaccin à haute dose, pour une protection supplémentaire.

Où puis-je me faire vacciner ?

Le vaccin contre la grippe est disponible dans la plupart des pharmacies du Nouveau-Brunswick, mais aussi dans les cliniques, les centres de santé communautaires et les cabinets d’infirmières praticiennes et de médecins de la province.

Comment prendre rendez-vous ?

Contactez votre pharmacie à l’avance. La plupart d’entre elles vous demanderont de prendre un rendez-vous, d’autres non.

Est-ce gratuit ?

Oui. Les vaccins contre la grippe sont offerts gratuitement aux Néo-Brunswickois dans le cadre du programme universel de vaccination contre la grippe saisonnière de la province.