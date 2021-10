Une vente aux enchères en ligne au profit de Mission Tournesol

Les revenus seront entièrement versés à Mission Tournesol qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer.

C'est la 10e fois que l'entreprise tient cette vente et pour la deuxième fois en ligne en raison de la pandémie.

Plus de 50 articles divers sont à vendre, des dons de citoyens et d'entreprises de la région.

On a un beau barbecue, on a une belle chaise extérieure, on a une scie à chaine, on a plusieurs restaurants qui nous ont offert des repas gratuits, on a une super moto Harley-Davidson d'un commanditaire qui participe chaque année. Il faut aller voir sur le site de Mission Tournesol. Les gens peuvent commencer à miser mardi prochain et la vente se termine à 10 h le samedi 23 octobre , explique Nancy Touzin, propriétaire du Motel Coutu.

On sait que ce n'est vraiment pas facile pour une personne atteinte de cancer pour les traitements et le tout. Donc ça nous fait plaisir de pouvoir participer et de remettre une belle somme à Mission Tournesol. C'est une fierté pour nous, chaque année on est vraiment content du montant qu'on ramasse et on tient vraiment à remercier les commanditaires [...] et ça prend aussi des acheteurs , ajoute Nancy Touzin.

Le président du comité de levée de fond pour Mission Tournesol salue le travail que fait le Motel Coutu.

Grâce aux enchères qu'il organise depuis dix ans, Motel Coutu a remis 150 000 dollars à Mission Tournesol.

Jacques Lavigne rappelle que plusieurs autres entreprises du Témiscamingue tiennent des activités pour aider son organisme.