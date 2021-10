Un retour à une température plus automnale sous peu

En fin de semaine, le mercure a flirté avec la barre des 15 degrés Celsius à plusieurs endroits dans la région.

Par contre, le mercure doit repartir à la baisse dès le début de la semaine.

Selon le météorologue Dominic Martel, d'Environnement Canada, la récréation achève pour les gens qui ne tolèrent pas très bien la température fraîche généralement associée à l'automne.