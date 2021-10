Pas de pause pour le marché de l’immobilier au Nouveau-Brunswick

Philippe Angers et sa conjointe sont revenus au Nouveau-Brunswick parce que les maisons sont plus abordables que dans le reste du Canada. Depuis près de deux ans, ils cherchent à acquérir leur première demeure à Moncton.

Depuis qu’ils ont commencé leurs démarches, le prix des maisons ne cesse d’augmenter.

C’est stressant, c’est quand même beaucoup d’argent, et c’est de grosses décisions à faire , dit Philippe Angers.

Malgré leurs recherches intensives, le couple ne trouve tout simplement pas une habitation qui corresponde à son budget.

On est toujours à la recherche, on veut rester optimiste, mais en même temps c’est un peu décourageant sachant que si l’on avait acheté une maison il y a trois ans passés on ne serait pas dans la situation qu’on est là , déclare Philippe Angers.

L’offre et la demande

En septembre, le prix moyen réel des propriétés vendues au pays a atteint un niveau record, soit plus de 686 000 $, une augmentation de 13,9 % par rapport à l’an dernier, selon l’Association canadienne de l’immeuble

Au Nouveau-Brunswick, c’est plus du double d’augmentation par rapport au reste du Canada.

Dans le grand Moncton, les maisons coûtent en moyenne 250 000 $, un bond d’environ 28 % par rapport à 2020.

Quand on cherche pour une maison, on sent qu’on est en train de s’acheter des parts dans un marché financier , affirme Philippe Angers. On ne sait pas ce qu’il va arriver dans un an.

De nombreux francophones s'installent à Dieppe, ville voisine de Moncton. Photo : Radio-Canada / Pierre A. Richard

Pour l’agente d’immeuble Chantal Albert, la demande de propriété est bien supérieure à l’offre.

Des gens du Québec, de l’Ontario et des provinces de l’Ouest viennent s’installer au Nouveau-Brunswick, ce qui explique en partie la hausse des prix.

C’est probablement plus les gens locaux qui ont de la difficulté à s’adapter au marché parce que 2 ans passés tu pouvais t’acheter un semi-détaché pour 250 000 $ et tu avais un peu plus de luxe , avance Chantal Albert. Tout de suite, ces propriétés-là se vendent 100 000 $ de plus, ou même plus, et il n’ont pas ce luxe du temps. Si tu n’es pas prêt à faire ces grosses décisions-là ben malheureusement tu vas perdre ta chance.

Comme plusieurs Néo-Brunswickois, Philippe Angers et sa conjointe ont décidé d’attendre que le marché se calme un peu, en espérant qu’ils pourront alors trouver leur nouveau nid.

D’après le reportage de Jérémie Tessier-Vigneault