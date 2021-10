Sept écoles francophones profiteront de nouveaux services à l’enfance

Onze nouveaux services dédiés à l'enfance et la petite enfance sont ou seront déployés cette année dans sept écoles de la province, a déclaré le conseil d'administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) réuni en ligne samedi.

Ces services seront déployés dans les villes de Chilliwack, Langley, Kelowna, Rossland, Vancouver (École des Colibris), Mission et Campbell River.

Cela représente 212 places en plus pour les services de garde au cours de l'année, pour trois catégories d'âge : les poupons, âgés de moins de 30 mois, les préscolaires âgés de 3 à 5 ans et des services de garde scolaires avant et après l'école pour les 5-12 ans.

Selon Fariba Daragahi, directrice générale adjointe du conseil exécutif du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique va opérer la plupart de ces services dans les écoles, et les tarifs d'inscription seront homogènes entre les différents établissements.

Deux nouveaux services de garderie sont prévus à Kelowna, dont un projet pilote soutenu par la province.

La construction d’un nouveau bâtiment pour la petite enfance à Kelowna, qui ouvrira en septembre 2022, va doubler la capacité d'accueil de la garderie préscolaire et offrira pour la première fois un service garderie pour les poupons.

Beausoleil en bonne voie

Le conseil d'administration a également adopté l'entente entre le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , le conseil scolaire du Grand Victoria et le ministère de l'Éducation, entérinant la construction tant souhaitée de l'École Beausoleil à Victoria.

Elle comprend la vente d'un terrain de 2,9 hectares sur la rue Lansdowne. Selon l'entente, le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique va recevoir 15 millions de dollars du gouvernement pour l'acquérir.

En attendant la fin des travaux qui devraient prendre de trois à cinq ans, les élèves poursuivront leur éducation à l'École Victor-Brodeur.

La conseillère Marie-Christine Claveau, qui représente le Nord de la province, estime que sa région n'est pas assez représentée : Je sens que les communautés du nord ne sont pas représentées. Les ayant droit il y en a partout, il y en a dans des places où il n'y a pas d'écoles , a -t-elle déclaré.

La raison pour laquelle il y a 180 étudiants seulement dans la région du Nord, c'est parce qu'on n'a pas d'écoles. Une citation de :Marie-Christine Claveau, Conseillère du CSF pour la région du Nord

Le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique dit aussi poursuivre ses démarches pour trouver de nouveaux terrains ou de nouveaux immeubles ailleurs en Colombie-Britannique, comme dans les localités de Duncan, Burnaby ou encore à Smithers.

Il a aussi été question d'inclusion et de réconciliation dans les écoles francophones. Des formations sur les biais et un vocabulaire plus inclusif sont également offertes au personnel enseignant.

Le conseil scolaire francophone veut aussi s'assurer d'avoir des toilettes non genrées, partout dans la province.

Vaccinations : en attente de directives

Par contre, depuis que la responsabilité de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel enseignant a été laissée aux conseils scolaires par le ministère de la Santé, le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique attend de nouvelles directives avant de prendre des décisions.

Patrick Gatien, président du conseil d'administration du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , a expliqué être dans l’attente des directives du comité consultatif qui étudie la question des vaccins obligatoires pour les enseignants.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, en avait annoncé la création le 5 octobre dernier.

Selon M. Gatien, la province, l'Association des employeurs des écoles publiques de la Colombie-Britannique, les représentants des syndicats de la profession ainsi que l'association des gestionnaires d'écoles de la Colombie-Britannique discutent en ce moment, et l’information devrait être disponible dans les jours qui viennent.

Ce n’est pas […] où l’on pensait se rendre, mais c'est là où l’on en est en ce moment. Une citation de :Patrick Gatien, président du conseil d'administration du CSF

S’en suivront des discussions en interne, avec la consultation des médecins-hygiénistes scolaires pour mieux comprendre la position de prendre ou ne prendre position pour un mandat.

Selon le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , il y a actuellement des procédures d’isolement en cours dans les écoles de l’Anse-au-Sable, Gabrielle Roy, Voyageurs, La Vérendrye et Victor-Brodeur.

Avec des informations de Amélia MachHour