Vaccination prochaine des 5 à 11 ans à Ottawa : des parents ont des questions

Plus les parents peuvent avoir d'informations, mieux c'est , résume le président de Parents partenaires en éducation Ontario, Paul Baril.

Il souhaite que les autorités organisent des soirées de type forums de discussion ou webinaires durant lesquelles des parents pourraient poser leurs questions à des experts. Je pense que ce serait impératif , dit-il.

Le Dr Santigo Perez, spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital de Kingston, souligne qu’il est normal que les parents aient des inquiétudes quant à leurs enfants et aux effets secondaires qui peuvent venir avec la vaccination.

Tous les vaccins présentent un petit risque d’effets secondaires, mais c’est un risque beaucoup plus inférieur à celui que présente la maladie , affirme-t-il.

Le Dr Perez ajoute que la vaccination des tout-petits est ce qu’il faut pour mettre fin à la propagation de la COVID-19.

On veut que la transmission s’arrête et si on les vaccine, on va arrêter la transmission et il n’y aura plus de cas du tout.

Dans une lettre envoyée aux parents d’Ottawa, la Dre Vera Etches écrit qu’il est attendu que les gouvernements fédéral et provincial permettent, dans les prochaines semaines , la distribution de vaccins contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Je sais que les familles auront beaucoup de questions concernant les vaccins et nous travaillons avec des partenaires communautaires pour nous assurer que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin lorsque ces vaccins contre la COVID-19 seront disponibles pour vos enfants peut-on lire dans sa missive rendue publique vendredi soir.

S’ils sont nombreux à avoir des questions, les parents souhaitent, pour la plupart, que l’école en présentiel se poursuive, insiste Paul Baril.

Je peux vous garantir que les parents de l'Ontario ne veulent pas retourner à l'école à distance.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil