Des citoyens participent au ramassage de masques samedi à Rouyn-Noranda

Le groupe citoyen le GÉCO et les Ambassadeurs Zéro Déchet Abitibi-Témiscamingue se sont également associés à l'initiative.

Malgré le mauvais temps, quelques participants se sont mobilisés aux alentours de l'hôpital, de l'UQAT et au quartier d'Évain.

Plus de 330 masques ont été ramassés en une heure, explique le chargé de projet au CREAT Frédéric Charron.

Nous voulons montrer l'exemple à la population et essayer de mobiliser les citoyens. Avec la température d'aujourd'hui, on est un petit nombre [mais] ça montre l'exemple que les masques et les déchets à usage unique c'est un fléau. Une citation de :Frédéric Charron

Le CREAT avait remarqué qu'il y avait beaucoup de masques qui trainaient dans l'environnement. Puis habituellement en deux ans, on fait un événement qui s'appelle la chasse aux déchets sauvages. L'année passée c'était un succès. Cette année, on voulait quand même continuer nos efforts. Et avec les masques qui trainaient, on s'est dit que c'est une bonne idée , explique le chargé de projet au CREAT Frédéric Charron.

Il rappelle que selon une étude de l'Université Concordia, un seul masque peut libérer 1.5 million de microparticules de plastique.

Frédéric Charron encourage les gens à utiliser les masques réutilisables.