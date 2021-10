Le marché fermier de Sudbury déménage à Science Nord pour l’hiver

Kayla Smith, gérante du marché fermier de Sudbury, espère que le nouvel emplacement permettra d’établir de nouvelles relations et encouragera davantage la vente et l’achat local.

On espère mieux informer les gens sur le travail des fermiers et des boulangers et sur le processus de production alimentaire. Science Nord est un établissement soutenu par la communauté et nous espérons en profiter.

Une citation de :Kayla Smith, gérante du marché fermier de Sudbury