Collecter des casques pour la sécurité en véhicule tout-terrain

Sa fille possédait trois casques qu’elle gardait chez elle, mais ce jour-là, elle est partie sans casque. Elle conduisait son véhicule tout-terrain et a voulu éviter un chien, et c’est comme ça qu’elle est morte , résume Marilyn Courchenes, qui est membre de la Première Nation Sagkeeng, située à 100 km au nord-est de Winnipeg

Sa fille Katie, qui était mère de trois enfants, avait une personnalité pétillante, déclare Marilyn Courchenes. Elle voyait toujours le côté positif des choses. Elle voulait toujours aider.

Marilyn Courchenes, qui a nommé sa campagne Katie's Wear your Helmet Day Legacy , veut l’organiser l’été prochain. Elle en est encore aux premières étapes de son projet.

Elle a rencontré le chef et le conseil de la Première Nation Sagkeeng, l’Assemblée des chefs du Manitoba (AMC) et le détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Powerview.

Le sergent Jeff Monkman, qui commande le détachement de Powerview, appuie l’initiative de Marilyn Courchenes et mentionne l’importance du soutien communautaire.

Nous voulons nous assurer que le chef, le conseil et la communauté appuient cette initiative , dit-il.

Il dit que la GRCGendarmerie royale du Canada a reçu des demandes de la part de municipalités rurales et de Premières Nations, qui veulent que la police resserre l’application des mesures de sécurité et l'éducation du public en ce qui concerne les casques et les véhicules tout-terrain.

Les casques sauvent des vies , affirme le sergent.

Marilyn Courchenes veut contacter des fabricants de véhicules tout-terrain et de casques pour obtenir des dons. Elle compte le grand chef de l’ AMCAssemblée des chefs du Manitoba , Arlen Dumas, parmi ses alliés de la première heure.

Nous allons faire une contribution, affirme ce dernier. Dans ma propre communauté, la dernière fois que j’y suis allé, il y avait tellement de jeunes sur des tout-terrains. Il faut rappeler aux gens qu’il faut manipuler ces choses de façon sécuritaire.

Il y a eu 28 morts et 116 accidents sérieux liés à des véhicules tout-terrain au Manitoba depuis 2017, selon la GRCGendarmerie royale du Canada .

Environ 30 % des personnes qui en sont mortes ne portaient pas de casques.

Avec les informations de Lenard Monkman