L’éveil à la musique pour de jeunes nord-côtiers

Dans le cadre de la journée Hop la Ville à Sept-Îles, des jeunes d'âge préscolaire ont pu participer gratuitement à un atelier d'éveil à la musique. Une opportunité pour les parents et l'école de musique de la ville de faire germer un nouvel intérêt chez les enfants.

Pascale Poney enseigne la flute à bec et la flûte traversière à l'École de musique de Sept-Îles. Samedi, elle recevait des jeunes âgés de 2 ans et demi à 6 ans pour les initier au monde de la musique.

On peut tester l'enfant quel type d'instrument l'enfant aime et ça donne des bonnes bases pour commencer. Ensuite l'enfant peut aller vers des instruments comme la flûte ou le piano. Il a des déjà des connaissances générales de c'est qu'est la musique, alors c'est beaucoup plus simple après, pour les jeunes , affirme Mme Poney.

Pascale Poney. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Pour les parents il s'agit d'une opportunité leur permettant de voir si les leurs enfants sont prêts et intéressés à la musique. Damien Castellan est l'un de ceux qui a pu constater si son enfant apprécie l'expérience.

On trouvait que c'était une opportunité sympathique de l'initier à la musique et de découvrir un peu ce qui se pratiquait ici. Une citation de :Damien Castellan, parent

L'éveil à la musique vise aussi à créer une perception positive à l'éducation musicale chez les jeunes et à les familiariser avec l'école de musique. L'approche en groupe, plus ludique et accessible, est idéale selon l'une des responsables de l'école, Sophie-Agnès Mongeau.

En bas de 6 ans, un cours de groupe c'est vraiment une bonne façon de commencer pour l'ouverture au niveau du son, de la musique et du rythme , affirme Mme Mongeau.

L'éveil à la musique se fait vraiment avec des jeux. Une citation de :Sophie-Agnès Mongeau, professeure et future coordonnatrice , École de musique de Sept-Îles

Outre l'éveil musical, l'École de musique de Sept-Îles offre des cours de chant, de violon, de flûte, de piano, de guitare et de théorie musicale.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton