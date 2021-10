La campagne québécoise et sa main d’œuvre mexicaine en lumière dans Les oiseaux ivres

Les oiseaux ivres, le film qui représente le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film international , a pris l’affiche vendredi. Cette fiction raconte, en français et en espagnol, l’histoire d’un jeune Mexicain, qui dans sa recherche de son amoureuse Marlena , se retrouve embauché comme travailleur saisonnier dans une ferme québécoise.

Si la réalité des personnes travailleuses saisonnières venant d’Amérique latine a fait les manchettes ces derniers mois, notamment au sujet des tomates Demers, cette question était moins présente dans l’actualité quand le réalisateur et scénariste Ivan Grbovic ainsi que la scénariste et directrice photo Sara Mishara ont commencé à travailler sur le film.

Une réalité peu connue du grand public

Tout a commencé à Saint-Rémi, un village agricole de Montérégie.

Il y a, à peu près 15 ans, Ivan est tombé sur ce village où il y avait une grande quantité de travailleurs étrangers mexicains, au point que c'était un peu surréel de voir autant de jeunes hommes mexicains dans ce petit village tranquille un dimanche matin. Ça a été une image cinématographique pour lui et ça l’a rendu curieux , a-t-elle expliqué à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Combien de personnes savent qu’il y a un festival mexicain à Saint-Rémi chaque été et qu’il y a des messes en espagnol? C’est une réalité un peu parallèle à la nôtre. Quand on habite en ville, même si on l'entend et on le lit, on ne le croit pas. Il faut le voir pour le croire. Une citation de :Ivan Grbovic, réalisateur et coscénariste

Avant de tourner Les oiseaux ivres en 2019, le duo s’est donc lancé dans des recherches. Il est allé à la rencontre de familles, qui leur ont ouvert les portes de leurs fermes pour qu’il voit les conditions de travail, mais aussi de cette main-d'œuvre étrangère indispensable à l’agriculture québécoise.

On s'est rendu compte qu’il y avait beaucoup de perspectives, beaucoup de personnages dans cette histoire qu'on pouvait rassembler et qu’il y avait des vies à la fois parallèles et connectées , a indiqué la coscénariste.

Dresser un portrait nuancé

Si Les oiseaux ivres est ancré dans un contexte bien réel, il s’agit avant tout d’une fiction centrée autour d’une histoire d’amour.

Si j’avais voulu faire un documentaire, j’aurais fait un documentaire , a résumé Ivan Grbovic.

Sara Mishara et lui ont également souhaité de ne pas tomber dans une vision manichéenne.

On ne voulait pas porter un jugement sur les personnages dans notre film, il n’y a pas de méchante ou de bonne personne dans notre histoire. On voulait faire un portrait nuancé de tous les personnages, dont les travailleurs et les fermiers. Une citation de :Sara Mishara, coscénariste et directrice photo

Plutôt que de fournir des réponses toutes faites, le tandem a aussi voulu laisser au public le soin de réfléchir aux grandes questions que pose le film, c’est-à-dire l'exploitation générale et la façon dont l'économie mondiale est organisée pour qu’il y ait une dépendance entre tous ces gens-là , a-t-elle précisé.

C’est le comédien mexicain Jorge Antonio Guerrero qui incarne le personnage de Willy, aux côtés de Hélène Florent, Claude Legault, Marine Johnson et Normand D'Amour. Pour le dénicher, Ivan Grbovic et Sara Mishara ont bénéficié de l’aide de Pimienta Films, une entreprise coproductrice du film, ainsi que de Roma. Jorge Antonio Guerrero a d’ailleurs tenu le rôle de l’amant de Cléo dans Roma, le long métrage plusieurs fois primé d’Alfonso Cuarón.

Jorge Antonio Guerrero dans «Les oiseaux ivres» Photo : Les films Opale

L’importance de la lumière

Le film Les oiseaux ivres se distingue par sa direction photo, un domaine dans lequel Sara Mishara et Ivan Grbovic affichent une expertise.

On s'est donné comme mandat de tourner toutes les scènes extérieures, où [les travailleurs et les travailleuses] sont à la maison, en début et fin de journée pour rester vrai et de réserver la lumière crue du jour pour les [scènes des] récoltes parce que c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité , a expliqué celle qui a vu son travail de directrice photo être récompensé par des prix et des nominations.

Je pense que le cinéma, c'est souvent prendre des moments qui sont comme tous les petits moments de la vie et les exprimer de façon grandiose.