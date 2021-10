Des villages disparaissent, fragilisés par un manque de revenus

Le village fondé en 1929 est désormais géré par le comté.

C’était le meilleur de deux mauvais choix , estime Brian Peterson, l’ancien maire de Hythe situé à 54 km de Grande Prairie.

En effet, dit-il, si le village était resté une communauté constituée en corporation, les impôts auraient augmenté de 150 % afin de pouvoir entretenir ses infrastructures vieillissantes.

Hythe a vu la disparition de nombreux commerces au fil des ans et n’a désormais plus les moyens de financer les services publics, comme le déneigement ou le traitement de l’eau potable et des égouts.

C'est impossible à long terme , dit M. Peterson. Je pense que de nombreuses localités ont des ennuis financiers et ne s’en rendent pas compte .

Depuis 2012, l’Alberta a vu 15 communautés choisir de se dissoudre, mais le porte-parole du ministère des Affaires municipales, Greg Smith, estime que la majorité des municipalités ont les moyens financiers suffisants et qu’il ne s’attend pas à une hausse de dissolutions à l’avenir.

Le directeur de l’administration du village de Warner, Jon Hood, souligne que la province a réduit les subventions accordées à l’amélioration des infrastructures locales. Son village a ainsi constaté que ces subventions avaient été réduites de 40 % au cours des cinq dernières années.

Les coûts des services aux citoyens continuent cependant d'augmenter et le village devra même financer bientôt la présence de la Gendarmerie royale du Canada, un service qui était gratuit auparavant

« Il devient très difficile de survivre », dit Jon Hood.

L'année prochaine, les habitants de Warner décideront lors d'un vote s’ils veulent que leur village soit dissous et intégré au comté.

D'après les informations de Liam Harrap