Trois morts et 66 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick signale samedi 66 nouveaux cas de COVID-19, dont plus du tiers dépistés chez des jeunes de 19 ans et moins.

Les autorités provinciales déplorent aussi le décès de trois autres résidents emportés par cette maladie : une personne octogénaire et une autre nonagénaire de la région de Moncton, et une personne nonagénaire dans la région de Miramichi.

Au cours des six derniers jours, la province a confirmé que 13 Néo-Brunswickois étaient morts des suites de la COVID, portant à 87 le nombre de décès liés à cette maladie dans la province au cours de cette pandémie.

Le nombre d’hospitalisations est toujours élevé en fin de semaine, avec 54 patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick, dont la majorité (34) n'est pas pleinement vacciné.

Aucun des 17 patients actuellement aux soins intensifs n’est pleinement vacciné. Deux d’entre eux avaient reçu une première dose de vaccin, mais pas la seconde.

Plus du tiers des 66 nouveaux cas signalés samedi — c’est-à-dire 24 personnes — sont chez des jeunes de 19 ans ou moins. On compte 13 nouveaux cas dans ce groupe d'âge dans la seule région de Moncton.

Le vaccin contre la COVID n’est pas administré aux moins de 12 ans. Il n’y a aucune personne de 19 ans ou moins parmi les gens hospitalisés, précise la province.

Selon les plus récentes données, au moins 91 % des résidents du Nouveau-Brunswick admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et près de 82 % ont reçu les deux doses recommandées.

Les 66 nouveaux cas par région sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 30

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 7

Zone 3 (région de Fredericton) : 4

Zone 4 (région d'Edmundston) : 16

Zone 5 (région de Campbellton) : 6

Zone 6 (région de Bathurst) : 2

Zone 7 (région de Miramichi) : 1

En tenant compte des gens qui ont contracté la maladie, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a diminué, passant de 1064 la veille à 997, samedi.

Distribution de trousses gratuites de dépistage

Le Nouveau-Brunswick a lancé samedi sa distribution de trousses de dépistage rapide de la COVID-19.

Elles sont offertes gratuitement, et le public s’est déplacé en grand nombre samedi matin à Moncton, Grand-Sault et Perth-Andover. Les quelque 7500 trousses disponibles ont trouvé preneur en peu de temps et la distribution a pris fin plus tôt que prévu.

À compter de lundi, ces trousses gratuites seront distribuées un peu partout à travers la province. On peut consulter ici la liste des lieux où on peut aller les chercher.