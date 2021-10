Des outils de prévention de la consommation de cannabis pour les jeunes de la MRC d’Abitibi

Portés par la Table de concertation en santé mentale et dépendance, ils ont mis en place 4 projets, dont 3 qui seront rendus disponibles dès la semaine prochaine.

Il s'agit d'une bande dessinée interactive Es-tu game... de jouer , un jeu d’évasion Es-tu game... de t’évader et un balado diffusion Es-tu game... d’en parler .

Des projets pour transmettre de façon ludique des informations relatives à la prévention et à la promotion de saines habitudes, explique Luc Valcourt, chargé de projet mobilisation espoir jeunesse.

Des projets qui utilisent les moyens de communication modernes pour intéresser le plus de possible de jeunes.

On doit comprendre que ce n'est pas légal en bas de 21 ans de consommer ou de faire l'acquisition de cannabis. Cependant, on sait que ça se fait quand même. Dans le documentaire et les jeux, on ne veut pas dédramatiser ou dire aux jeunes ne faites pas ça, mais soyez conscients que si vous prenez cette tangente-là, voici les conséquences de fumer du cannabis ou de vapoter du cannabis et ce que vous devez savoir si vous vous diriger dans cette direction-là , fait savoir Luc Valcourt.

C'est pour ça qu'on travaille sur la sensibilisation, mais sous forme de jeux interactifs pour amener les jeunes à avoir des discussions non pas que ça soit moralisateur ou qu’on tape sur la tête des jeunes , ajoute le responsable du projet.

Luc Valcourt affirme que des jeunes et des parents qui ont déjà pris connaissance des projets les ont trouvés intéressants et ont même suscité le débat et des discussions sur le cannabis.

Le 4e projet documentaire sur la consommation du cannabis chez les jeunes sera disponible dès le 15 novembre.