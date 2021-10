Un policier blessé lors de rassemblements étudiants à Kingston

Un policier a été amené à l'hôpital après avoir été blessé par des bouteilles ou cannettes lancées lors de fêtes étudiantes non autorisées samedi à Kingston, en Ontario.

On ne connaît pas l'étendue de ses blessures.

La police tentait de contenir en après-midi d'importants rassemblements d'étudiants pour les traditionnelles fêtes des retrouvailles de l'Université Queen's, le « homecoming ».

En dépit des avertissements et de la menace d'amendes importantes, la police estimait que 8000 personnes étaient réunies dans le quartier universitaire.

Dans un message sur Twitter, la police demandait aux automobilistes d'éviter le secteur. Si vous êtes déjà dans le coin, s'il vous plaît, ralentissez et faites attention aux piétons qui se trouvent sur la chaussée.

L'Université Queen's a annulé pour une deuxième année les événements liés aux retrouvailles, en raison de la pandémie.

Des agents de la Police régionale de Durham et de la Police provinciale de l'Ontario étaient venus à Kingston en renfort, en cas d'éventuels débordements. Le Centre des sciences de la santé avait aussi préparé ses urgences pour pouvoir répondre aux besoins.

Les autorités avaient rappelé que les participants à des rassemblements de plus de 100 personnes risquaient de recevoir une amende de 2000 $ et que les organisateurs pourraient devoir comparaître en cour et écoper d'une amende de 10 000 $.

Le maire Bryan Peterson avait aussi tenté de décourager les gens de l'extérieur qui comptaient venir faire la fête à Kingston. La pandémie n'est pas terminée , avait-il affirmé. Les grands rassemblements représentent un risque réel.

En septembre déjà, des étudiants avaient causé du grabuge lors de fêtes.

Selon l'agent Greg Anderson, de la Police de Kingston, deux personnes avaient été arrêtées vendredi pour intoxication sur la voie publique et 18 autres avaient reçu une amende parce qu'elles avaient des bouteilles d'alcool ouvertes dans un endroit public