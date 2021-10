Vaccination : des dossiers médicaux erronés et incomplets inquiètent en Saskatchewan

En date de vendredi, eHealth a reçu 3207 requêtes concernant des informations erronées ou incomplètes dans les dossiers médicaux portant sur la vaccination. Elle en a réglé 1789.

Kenn Sunley fait partie des Saskatchewanais qui tentent toujours de faire inscrire leur statut vaccinal à leur dossier.

Sa deuxième dose, qu’il a obtenue dans une pharmacie de Regina au début de juillet, est documentée. Mais sa première dose ne l’est toujours pas. Il a reçu cette dose à la place Evraz et avait obtenu son rendez-vous auprès de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan.

Il craint de ne pouvoir entrer dans un bar ou un restaurant ou encore de ne pas pouvoir prendre l’avion sans preuve vaccinale. Et surtout, il ne comprend pas pourquoi cette information n’a pas été portée à son dossier.

Il a aussi du mal à naviguer dans le site Internet de la province pour faire les suivis nécessaires, dit-il.

La critique de l’opposition officielle en matière de santé, la députée Vicki Mowat, dit que Kenn Sunley n'est pas le seul à rencontrer ces difficultés. Elle entend ces doléances de la part de plusieurs autres personnes qui sont dans le même cas, et qui craignent elles aussi de ne pouvoir accéder à certains endroits sans le code QR de la carte de vaccination.

Il faut être doublement vacciné pour obtenir la carte de vaccination qui prouve le statut vaccinal.

L’ensemble du déploiement [de la certification du vaccin] a été chaotique, déplore la députée du Nouveau Parti démocratique (NPD). Il y a eu des préoccupations constantes depuis que ça a été annoncé.

Le NPDNouveau Parti démocratique a critiqué l’ensemble du processus de certification des vaccins, dont il a dit qu’il avait été bâclé et mal géré par la province. Un partage de données confidentielles a obligé le gouvernement à suspendre temporairement certains passeports vaccinaux à la fin de septembre.

Des gens nous disent qu'ils trouvent des erreurs quand ils consultent leur dossier en ligne, ajoute Vicki Mowat. C’est censé être une source fiable d’information. Ça soulève beaucoup de questions.

Elle dit que des gens attendent au téléphone pendant des heures pour tenter de résoudre ces problèmes.

Le formulaire permettant de demander une mise à jour du dossier d’immunisation comporte une case pour inscrire le numéro de lot du vaccin qui nous a été administré.

Kenn Sunley dit avoir complété et soumis ce formulaire il y a deux semaines, et avoir reçu deux courriels depuis lui demandant d'envoyer le même formulaire à eHealth.

Il pense que le problème réside peut-être dans le fait qu’il devrait soumettre le numéro de lot de son premier vaccin, mais il ne sait pas comment trouver cette information.

Selon Vicki Mowat, d’autres personnes indiquent avoir contacté la pharmacie où elles ont été vaccinées pour obtenir cette donnée et la fournir à eHealth.

La directrice des communications de eHealth, Lorri Thacyk, a indiqué, dans un courriel à CBC, que l'organisme est au courant que certains dossiers d’immunisation sont incomplets et erronés en raison d’enjeux au moment de la saisie des informations .

Plus de 511 000 personnes détiennent en ce moment un compte sur MySaskHealthRecord, dit-elle. Environ 205 000 se sont inscrites depuis l’émission des certificats de vaccination, le 5 août.