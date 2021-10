Trois plaisanciers portés disparus sur le lac Wollaston

La GRCGendarmerie royale du Canada a été appelée vers 17 h pour leur signaler que deux hommes et une femme étaient en retard.

Un des hommes était allé chercher la femme et l'autre homme à un débarquement de barges un peu plus tôt dans la journée et le groupe devait y retourner quelques heures plus tard.

La GRCGendarmerie royale du Canada indique que le bateau que les plaisanciers auraient présumément utilisé a été retrouvé, mais elle poursuit ses recherches à l'aide de bénévoles, de Rangers canadiens et d'un avion des Forces canadiennes.