Valérie Plante veut une ville plus accessible aux Montréalais handicapés

Aux côtés de Laurence Parent, candidate de Projet Montréal dans le district de De Lorimier et elle-même à mobilité réduite, Mme Plante a vanté son bilan en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et les aînés et proposé de nouvelles mesures.

Pour assurer l’accessibilité universelle de la métropole, la cheffe de Projet Montréal a visé quatre grands axes : le transport en commun, le logement, le déneigement et l’accès aux commerces.

Valérie Plante a rappelé que son équipe a posé de nombreux gestes depuis quatre ans en matière d’accessibilité universelle et soutenu que la Ville veut devenir exemplaire dans ce domaine. Elle a dit souhaiter que tous les citoyens se sentent bienvenus dans la métropole.

Si l’accessibilité de tous les lieux publics est une priorité pour Projet Montréal, la question du transport en commun est cruciale, non seulement pour les aînés et les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les poussettes . Le réseau du métro de Montréal doit faire face à ce grand défi, lui qui n’a pas été conçu dans une optique d’accessibilité.

À cet effet, Valérie Plante a souligné que des ascenseurs ont été installés dans six stations du métro depuis son élection il y a quatre ans. Il y a actuellement 14 chantiers en cours visant à installer des ascenseurs dans des stations de métro. La cheffe s’engage, si elle est élue, à étendre ces projets d'installation d’ascenseurs à 11 autres stations du réseau.

Le budget alloué à l’adaptation de ces 11 stations est de 330 millions de dollars. Mme Plante a cependant indiqué que le gouvernement du Québec participait à hauteur de 75 % de la facture pour les programmes d’accessibilité universelle.

Mme Plante vise ainsi 41 stations de métro accessibles en 2027, soit 60 % du réseau. La priorité est donnée par la Société de transport de Montréal (STM) aux stations intermodales. Quant aux nouvelles stations du REM, de la ligne bleue du métro ou du projet de ligne rose, celles-ci sont pensées en fonction de l’accessibilité.

Le logement est aussi dans la mire de Projet Montréal. La leader a souligné sa politique qui oblige les nouveaux projets d’habitation à contenir 20 % de logements accessibles universellement dans les projets de logements sociaux et communautaires qui sont subventionnés par la Ville .

Pour Mme Plante, le Programme d’adaptation de domicile (PAD) répond bien aux besoins des locataires, mais il faut aller beaucoup plus loin et offrir des réponses plus rapides . Elle veut diminuer le délai de réponse à une demande d’adaptation de logement de 12 à 6 mois.

Difficultés dans le déneigement

Sa candidate au poste de conseillère d’arrondissement du district de De Lorimier, Laurence Parent, a pour sa part dénoncé les différentes difficultés pour les personnes à mobilité réduite dans le déneigement. Elle a mentionné que le déneigement des débarcadères pour le transport adapté était la responsabilité des citoyens.

Mme Parent veut que soient bonifiées les normes d’accessibilité universelle dans les contrats de déneigement partout dans la ville .

Aussi, le programme de déneigement de la porte au trottoir sera étendu aux 19 arrondissements de Montréal, et son enveloppe passera de 10 000 $ à 19 000 $.

Mme Parent a également proposé un programme d’aide à l’accessibilité pour les commerces. En collaboration avec les sociétés de développement commercial (SDC), elle souhaite un programme plus généreux et plus de soutien aux commerçants qui veulent faciliter l’accès à leur commerce aux personnes à mobilité réduite.

Elle souhaite aussi mettre en place un service de livraison dans les commerces pour que les personnes en situation de handicap puissent acheter localement . Elle veut que ces personnes puissent avoir cette option-là , même s’il y a six marches à monter .

Un répertoire des commerces accessibles universellement sera aussi créé. Disponible en ligne pour plus d’accessibilité , il va répertorier les services et les lieux publics qui sont accessibles à l’ensemble des Montréalais, qu’ils soient âgés ou qu’ils aient des limitations fonctionnelles temporaires ou permanentes.

Réactions d’Ensemble Montréal

L’annonce de Projet Montréal d’aujourd’hui est un pas en arrière en matière d’accessibilité universelle pour la métropole. Alors que la STMSociété de transport de Montréal prévoyait que 41 stations de métro soient universellement accessibles d’ici 2025, l’administration Plante annonce ce matin deux ans de retard dans la mise en œuvre du plan d’accessibilité universelle de la vision de la STMSociété de transport de Montréal , a commenté la conseillère d’arrondissement de Lachine d’Ensemble Montréal, Lise Poulin.

Pour elle, c’est ahurissant de faire une conférence de presse pour annoncer un recul de la sorte , alors que l’ombudsman de Montréal fut critique à l’endroit de la ville quant à leur vision en matière d’accessibilité universelle lors de la mise des voies actives sécuritaires .

Mme Poulin s’est pourtant dite fière d’avoir été la première élue en fauteuil roulant .

De nombreuses personnes à mobilité réduite sont restées bloquées chez elles au cours des derniers hivers sous l’administration Plante. Les rues étaient mal déneigées et déglacées , s’est pour sa part indigné le candidat d’Ensemble Montréal à la mairie de LaSalle, Steven Laperrière.